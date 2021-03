Die Polizei Bremen hat ein Treffen mehrerer Männer aufgelöst, die gegen die Corona-Regeln verstoßen haben. Wie die Beamten mitteilten, versteckten die Beschuldigten sich in der Nacht zu Sonntag im Kellerverschlag eines Cafés in Hastedt.

Die Polizisten hatten den Hinweis erhalten, dass sich mehrere Personen unterschiedlicher Haushalte in einem Lokal an der Hastedter Heerstraße treffen würden. Als sie das Gebäude kontrollierten, trafen sie zunächst nur zwei Personen an, darunter der Inhaber, berichtet die Polizei. Unter einer im Boden eingelassenen Falltür in der Küche fanden die Beamten schließlich jedoch zehn weitere Männer. Offenbar hatten die Personen Brettspiele gespielt und waren vor der Polizei in den fünf Quadratmeter großen Raum geflüchtet. Einen Mund-Nasen-Schutz trug zu diesem Zeitpunkt niemand.

Die Polizei fertigte eine Ordnungswidrigkeitsanzeige und löste das Treffen anschließend auf.