Die Burger Heerstraße wurde nach einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in beide Richtungen gesperrt. (Andreas Gebert/dpa)

Der 36-jährige Mann fuhr Donnerstagmittag mit seinem Wagen die Burger Heerstraße entlang stadtauswärts, teilte die Polizei am Freitag mit. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam auf die entgegengesetzte Fahrbahn. Dort kollidierte er mit einem Linienbus. Der Autofahrer wurde schwer verletzt. Die Busfahrerin und acht andere Personen wurden leicht verletzt und mussten teilweise in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Nach eigenen Angaben zufolge blendete die Sonne den Autofahrer in einer Kurve. Der 36-Jährige wollte seine Sonnenbrille von dem Rücksitz nehmen und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr und die Burger Heerstraße wurde in beide Richtungen bis etwa 15 Uhr gesperrt. Der Sachschaden beträgt über 30.000 Euro.