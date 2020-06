Ab kommender Woche sollen alle Grundschüler wieder in normaler Klassenstärke an vier Tagen pro Woche unterrichtet werden. (Peter Steffen/DPA)

Seit Montag ist es an Bremens Schulen wieder ein Stück belebter, an Grundschulen soll jeweils die Hälfte der Schüler abwechselnd vor Ort sein. Ab kommender Woche sollen alle Grundschüler in ihren gewohnten Klassen an vier Tagen pro Woche vier Stunden unterrichtet werden. Doch haben die Schulen für diesen Plan genügend einsetzbares Personal? Schließlich gibt es auch Lehrkräfte, die Risikogruppen angehören.

Nach Angaben der Bildungsbehörde fehlen knapp zehn Prozent der Lehrkräfte für den Präsenzunterricht, weil sie mit Blick auf das Coronavirus als besonders gefährdet gelten. Damit kann nun offenbar eine größere Zahl von Lehrkräften unterrichten, als die Behörde zunächst angenommen hatte. Mitte Mai war das Bildungsressort noch davon ausgegangen, dass nur 75 Prozent der Lehrkräfte für Unterricht einsetzbar seien.

Diese Zahl beruhte auf einer ersten Schätzung, sagt Behördensprecherin Annette Kemp. Nun habe die Behörde eine detaillierte Abfrage an Schulen gemacht. Diese habe ergeben, dass 90 Prozent der Lehrkräfte unterrichten dürften. „Lehrkräfte, die zu Risikogruppen gehören, arbeiten beispielsweise online oder an Schulentwicklungskonzepten“, sagt Kemp und betont: „Es sind alle wahnsinnig engagiert – auch die Lehrkräfte, die zu einer Risikogruppe gehören.“

Der Zentralelternbeirat (ZEB) macht sich angesichts dieser neuen Zahlen der Behörde keine Sorgen um die Personalausstattung: Die Schulen seien personell gerüstet, urteilt ZEB-Sprecher Martin Stoevesandt. Direkt auf einen Regelbetrieb an Grundschulen zu setzen, wäre allerdings personell noch einfacher gewesen, glaubt er: „Es gibt nun keine Notbetreuung mehr, sondern wirklich Betreuung, das heißt, Eltern können ihr Kind, wenn es vor Corona einen Ganztagsplatz hatte, von 8 bis 16 Uhr in der Schule lassen.“ Damit gebe es nun zwei parallele Systeme an Grundschulen: Unterricht und Betreuung.

Offener Brief des Personalrats

Unterdessen hat sich der Personalrat Schulen mit einem Offenen Brief an den Senat gewandt. Darin übt die Beschäftigten-Vertretung Kritik an dem Beschluss, ab dem 22. Juni Kinder wieder in gewohnter Klassenstärke zu unterrichten. Unverständlich sei zudem, weshalb in Kitas und Grundschulen das Abstandsgebot nicht mehr gelten solle. Als Begründung verweise der Senat auf zwei Studien, die gar keine seien, so der Personalrat: Einerseits Forschungsergebnisse der Universitätsklinik Heidelberg, deren Ergebnisse noch gar nicht vorlägen. Andererseits verweise der Senat auf eine Stellungnahme von Organisationen aus dem Bereich Krankenhaushygiene sowie Kinder- und Jugendmedizin. Diese sei aber keine Studie. Wenn es um Schulen gehe, müssten wissenschaftliche und nicht populäre Maßstäbe die Basis sein, fordert der Personalrat.