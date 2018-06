Für die Show am 21. Juni um 17 Uhr gibt es VIP-Pakete zu gewinnen. Unter anderem treten die Gebrüder Scholl auf. (Circus Busch)

Höhepunkt im Programm sind die Gebrüder Scholl. Alfred und René Scholl wurden in der RTL-Show "Das Supertalent" im Sommer 2017 direkt ins Finale gewählt. Die beiden zeigen spektakuläre Tricks auf dem Trampolin, wie etwa den "dreifachen Salto".

Viele weitere Artisten zeigen ihr Können in der Luft und in der Manege.

Für die Show um 17 Uhr gibt es am Donnertsag, 21. Juni, zehn VIP-Paekte zu gewinnen. Diese enthalten zwei Karten der Kategorie Loge, eine Portion Popcorn und ein Treffen mit den Gebrüdern Scholl nach der Vorstellung.

Wenn Sie gewinnen möchten, schicken Sie uns eine Email mit Ihrem vollständigen Namen, Ihrer E-Mail-Adresse und einer Begründung, warum Sie eines der VIP-Pakete gewinnen sollten an gewinnspiele(at)weser-kurier.de.

Teilnahmeschluss ist Dienstag, 19. Juni um 15 Uhr. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

Viel Glück!

Teilnahme nur ab 18 Jahren, ausgenommen Mitarbeiter des Circus Busch. Wir erheben und verwenden bei einer Gewinnspielteilnahme die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, z.B. Kontaktdaten, zweckgebunden nur dann und nur in dem Umfang, soweit dies erforderlich ist. Die Daten der Gewinner werden an den Circus Busch übermittelt. Eine darüber hinausgehende Nutzung oder Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Nach Übermittlung der Gewinner an den Circus Busch werden alle Daten der Gewinnspielteilnehmer gelöscht. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. (shm)