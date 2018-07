Ein zehnjähriges Mädchen ist in Delmenhorst auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 46-jährige Fahrerin wurde am Dienstag nach Polizeiangaben vermutlich durch eine Baustelle kurz vor dem Zebrastreifen abgelenkt, so dass sie das Mädchen, das mit einem Fahrrad die Straße überqueren wollte, übersah. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)