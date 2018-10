Frontal erfasst

Zehnjähriger bei Verkehrsunfall in Blumenthal verletzt

Am Donnerstag ist ein zehnjähriger Junge in Bremen-Blumenthal vor das Auto einer 70-Jährigen gelaufen. Er wurde verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.