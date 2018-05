Ein Junge wurde in Findorff von einem Fahrzeug erfasst. (Björn Hake)

Am Dienstagnachmittag wurde in Findorff ein zehn Jahre alter Junge beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und verletzt. Er musste mit schweren Verletzungen in eine Kinderklinik eingeliefert werden.

Der Junge lief laut Polizei, ohne auf den Verkehr zu achten, über die Eickedorfer Straße. Dort wurde er von dem Fahrzeug eins 51-Jährigen erfasst. Der Mann bremste zwar sofort, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind prallte auf die Motorhaube und wurde zu Boden geschleudert. Der Junge erlitt zahlreiche Verletzungen am ganzen Körper. Nach einer Erstbehandlung von Rettungskräften wurde der Zehnjährige in eine Klinik gebracht. (jfj)