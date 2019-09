Ohne Leine spielen und laufen: In Walle sind Freiflächen knapp und die Schaffung einer Hundefreilauffläche entsprechend schwierig. (Björn Hake)

Noch stehen auf einer ehemaligen Brachfläche am Hagenweg, nahe beim Internationalen Garten Walle und dem Gelände des Waller Umweltprojekts (WUPP), die Bauwagen der Ölhafen-Initiative. Im kommenden Jahr könnten auf genau diesem Platz aber möglicherweise vergnügte Vierbeiner frei herumtollen und spielen. Denn nachdem in den vergangenen Monaten ein Artenschutz-Gutachten für das Grundstück erstellt worden ist, steht für die Verantwortlichen im Ressort für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau fest: Die vom Waller Beirat vor Monaten vorgeschlagene Fläche käme tatsächlich als mögliche Hundefreilauffläche in Frage.

Untersucht worden war in diesem Zuge auch, ob sich das alternative Wohnprojekt und Hundehalter die Fläche zukünftig teilen könnten. Dies werde allerdings nicht möglich sein, sagt Jan Brüning, persönlicher Referent von Senatorin Maike Schaefer (Grüne). Dafür nämlich müssten rund um die Freifläche Gehölze gerodet werden, was wiederum große Beeinträchtigungen für die Natur mit sich brächte. Aktuell arbeite man mit der Ölhafen-Initiative an einem Konzept für einen Umzug: „Ziel ist es, in den nächsten Wochen einen derartigen Umzug zu organisieren.“ Dabei werde momentan ein Standort „außerhalb Walles“ favorisiert, da in Walle entsprechende Flächen knapp und begehrt seien.

Wie Brüning dem Beirat in diesem Zusammenhang mitgeteilt hat, hat seine Behörde neben dem Grundstück am Hagenweg auch Flächen am Waller Feldmarksee, am Sonnenweg, an der Almatastraße, an der Bogenstraße, in der Überseestadt und im Waller Park daraufhin untersucht, ob diese als Hundefreilaufflächen geeignet wären. Und tatsächlich gab es ein zweites positives Votum: Auch ein Platz am Südufer des Waller Feldmarksees, der als Hundestrand angelegt werden könnte, wäre Brüning zufolge als Auslauffläche denkbar. „An dieser Stelle wird auch gebadet, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sagt aber, sie könne diesen Bereich schlecht einsehen.“ Mehrere Waller Hundehalter favorisieren die Freigabe einer Wiese im Waller Park; dem Petitionsausschuss der Bremischen Bürgerschaft liegen dazu zwei Anträge von Bürgern vor, die an diesem Abend ins Ortsamt gekommen waren. Für sie waren Brünings Ausführungen nun allerdings eine Enttäuschung, denn aus Sicht der Behörde kommt der Waller Park als Auslaufflächen-Standort nicht in Frage. Der Park sei verhältnismäßig klein und für die gesamte Waller Bevölkerung gedacht, begründet Brüning dies. Nicht alle Parkbesucher hätten gerne frei laufende Hunde um sich herum, eine eingezäunte Fläche passe nicht ins Parkkonzept und Hundegebell könne Trauernden auf dem benachbarten Friedhof aus Pietätsgründen nicht zugemutet werden. Manche Hortkinder hätten Angst vor Hunden, schilderte außerdem Sabine Meinken, Leiterin des Kinder- und Familienzentrums Waller Park: „Aber wenn wir dann mal darum bitten, dass Leute ihrer Hunde an die Leine nehmen, bekommen wir pampige Anworten.“ Da die Erzieherinnen häufig mit den Kindern im Park unterwegs seien, wisse sie außerdem aus Erfahrung: „Hundekot wird leider auch nicht immer weggemacht.“

Diese Äußerungen mochte Arno Kuhlemann, Mitbegründer der Initiative „Freilauf für Bremer Hunde“, nicht so stehen lassen. „Wir sind keine lärmende Truppe von Leuten und unsere Hunde sind auch meistens still. Wir kommen aus Ihrer Mitte“, versichert er und appellierte an die Verantwortlichen, im Waller Park zumindest eine Übergangslösung zu schaffen. Da sich außerdem die meisten Hundebesitzer untereinander kennen würden, könne man versuchen, „schwarze Schafe“ gezielt darauf hinzuweisen, die Hinterlassenschaften ihrer Tiere aufzusammeln oder die Hunde anzuleinen, wenn zum Beispiel Kinder Angst hätten.

Das Bau- und Umweltressort möge nun zügig und in einem transparenten Verfahren Hundefreilaufflächen ausweisen, hat der Waller Beirat beschlossen. Nach der Inbetriebnahme will er das Vorhaben begleiten und über etwaige auftretende Probleme unterrichtet werden. Bis eine offizielle Freilauffläche geschaffen werde, müsse es außerdem eine Übergangslösung geben.

Die Ortspolitiker drängen aufs Tempo, denn sind darauf aus, in der Angelegenheit endlich zu konkreten Ergebnissen zu kommen – schließlich beschäftigen sie sich schon seit Jahren in regelmäßigen Abständen mit dem Thema Hundefreilaufflächen und seit dem Winter speziell mit der Situation im Waller Park. Damals hatte sich nach vermehrten Kontrollen durch Mitarbeiter des neuen Ordnungsdienstes unter anderem Arno Kuhlemann ans Ortsamt gewandt und den Beirat um Unterstützung gebeten. Viele Jahre seien Hundehalter, Parkbesucher und Kinder gut miteinander klar gekommen, betont er. Die Waller Hundehalter Volker Kutscher und Monika Lüke, die wie Kuhlemann eine Petition zu dem Thema auf den Weg gebracht haben, sehen es ebenso.

Unter anderem eine Fläche an der Bogenstraße soll nun noch geprüft werden. Bei der nächsten Beiratssitzung im November könnte die Standortfrage der Auslauffläche dann entschieden werden.