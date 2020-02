Wohnstraße in Findorff: aufgesetztes Parken auf beiden Seiten ist immer mehr ein Problem geworden. (Roland Scheitz)

Die Zeit des kostenfreien Parkens in den Bremer Wohnquartieren wird zumindest langfristig zu Ende gehen. Das geht aus dem jetzt von Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) und Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) gemeinsam vorgelegten Strategiepapier zum Parken in den Quartieren hervor. Immer mehr und größere Pkws hätten in vielen Wohnquartieren zu einer Parkraumsituation geführt, die „nicht mehr hinnehmbar ist“, wie es in dem Papier heißt. Insbesondere das Gewohnheitsrecht des Parkens auf Gehwegen sei zum Problem geworden.

Mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen wollen die beiden Senatsmitglieder nun dagegen arbeiten. Zwei ausgewählte Modellquartiere in der östlichen Vorstadt im Bereich westlich des Klinikums Bremen-Mitte und in Findorff nordwestlich der Bürgerweide sollen ab Frühjahr den Anfang machen. Am Ende des Jahres sollen die dort gemachten Erfahrungen dann soweit ausgewertet sein, dass weitere Quartiere folgen können.

Zentrales Element der künftigen Strategie sind vor allem grundsätzlich kostenpflichtige Parkplätze. Das soll für die jeweiligen Anwohner in Form von Bewohnerparkausweisen realisiert werden, für Auswärtige durch Parkgebühren. Flankiert wird das durch einen Ausbau von Carsharing-Angeboten und mehr Poller und Markierungen, um eindeutig kenntlich zu machen, wo regelkonform geparkt werden kann und wo nicht. Auch mehr Kontrollen und Bußgelder sind Teil des Plans.

Als Problem gelten vor allem Auswärtige, die kostenpflichtige Parkplätze beispielsweise in nahegelegen Parkhäusern vermeiden, um ihre Fahrzeuge möglichst kostenfrei in den Wohnquartieren abzustellen. In Hulsberg seien dies vor allem Einpendler, die etwa im Klinikum arbeiten, in Findorff vor allem Besucher von Großveranstaltungen auf der Bürgerweide.

Mehr zum Thema Parkchaos rund um die Bürgerweide Findorffer fordern Nachbesserungen beim Verkehrskonzept für den Freimarkt Nach den ersten Freimarktstagen ist die Bilanz des Verkehrskonzeptes gemischt. Deswegen hat der ... mehr »

Wie teuer die Bewohnerparkausweise werden und wie hoch die Parkgebühren und zugelassenen Parkhöchstdauern sei noch in der Prüfung, heißt es aus beiden Senatsressorts. „Wir brauchen die Akzeptanz der Betroffenen und werden deshalb sicher nicht mit höchstmöglichen Beträgen anfangen“, betonte Schaefer in diesem Zusammenhang.