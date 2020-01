Sein ehrenamtliches Engagement eröffnet Harald Emigholz neue Perspektiven sowie Kontakte. (Frank Thomas Koch)

Harald Emigholz: Den Umständen entsprechend, also gut bis sehr gut! Ich bin jetzt Rentner und kümmere mich noch um die Immobilien unserer Firmengruppe. Meine Geschäftsführung der Emigholz GmbH habe ich an meinen Sohn Christian abgegeben. Mit seinem Co-Geschäftsführer Ralf Gutknecht entwickelt er die Firma weiter und kommt anscheinend gut zurecht. Ebenso befriedigend ist es für mich, dass meine Nachfolgerin Janina Marahrens-Hashagen in der Verantwortung für die Handelskammer Bremen mit Freude an diese Aufgabe gegangen ist und allseits Anerkennung findet. Die Freiheit, ohne Sorgen um das tägliche Brot mehr Zeit meiner Frau und den Enkeln widmen und einigen Ehrenämtern nachgehen zu können, macht mich sehr zufrieden.

Da ich fast 40 Jahre in der Geschäftsleitung gearbeitet habe, bedauere ich das Abreißen der zahlreichen persönlichen Kontakte zu Kunden, Lieferanten und vor allem zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Selbst wenn ich noch gelegentlich unsere Filialen besuche, falls zum Beispiel ein Dach undicht ist, ist es eben nicht dasselbe Verhältnis. Noch reißen die Kontakte in die Handelskammer Bremen und in die IHK-Organisation nicht vollständig ab, denn ich werde noch für zwei Jahre in Plenum und Präsidium aktiv sein.

Da ich seit Jahrzehnten unserer St. Petri Domgemeinde verbunden bin, habe ich mich als Bauherr für Finanzen erfolgreich zur Wahl gestellt. Diese Aufgabe bietet ähnlich wie der Vorsitz der Stiftung Bremer Schuloffensive oder die Mitarbeit im Stiftungsrat der Schüttingstiftung die Möglichkeit, für Bremerinnen und Bremer etwas Gutes zu tun und meiner Heimatstadt ein wenig zu dienen. Daneben eröffnen Ehrenämter neue Perspektiven, neue Sachgebiete und neue Kontakte, die das Leben bereichern. Es bleibt aber noch immer genug Zeit, um eventuell vernachlässigte Freundschaften zu beleben. Ebenso fallen die terminbedingten Ausreden für die Absage von sportlichen Aktivitäten oder Hobbys jetzt weitgehend weg.

Zur Person

Harald Emigholz (66)

war von Januar 2016 bis Januar 2019 als Präses der Handelskammer die Stimme der Bremer Wirtschaft. Im April hat er die Führung der Emigholz GmbH an seinen Sohn übergeben.

