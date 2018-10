Fischer Horst Gischewski holte die Tiere vor dem Abpumpen aus dem See. (Christian Kosak)

Wie stellt man sich die Suche nach einer Leiche oder einer Tatwaffe in einem trockengelegten See vor, der über 20 000 Quadratmeter groß ist? Horst Wesemann hat da eine klare Vorstellung: "Man erwartet eine Hundertschaft Polizisten in Gummistiefeln, die den gesamten See absucht." Entsprechend verwundert war der Rechtsanwalt, als er am Dienstag bei einer Stippvisite vor Ort lediglich eine Handvoll Mitarbeiter der Kampfmittelbeseitigung bei der Arbeit vorfand. Unterstützt von drei Leichenspürhunden.

Das ärgert Wesemann. Er ist einer der beiden Verteidiger eines 58-Jährigen, der derzeit wegen Mordes angeklagt vor dem Landgericht steht. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass er vor 25 Jahren seine Lebensgefähtin Jutta Fuchs ermordet hat. Von der Frau aus Farge fehlt seit 1993 jede Spur. Weil im Sommer 1994 Angler aus dem Tietjensee bei Schwanewede eine Plastiktüte mit Kleidung und Personalausweis der Vermissten fischten, hat die Staatsanwaltschaft veranlasst, dass der etwa 260 mal 80 Meter große Teich Anfang Oktober abgepumpt wurde. Seither wird die verbliebene Schlammschicht nach relevanten Beweismittel durchsucht.

Aus Sicht von Horst Wesemann allerdings nicht intensiv genug. "Wir fürchten eine massive Verschleppung des Verfahrens durch die Polizei", sagt er und fordert den Einsatz von mehr Kräften. Sein Mandant habe einen Anspruch darauf, dass das Verfahren in einem überschaubaren Zeitraum abgeschlossen wird, erklärte der Anwalt am Mittwoch und forderte das Gericht auf, eine Frist für das weitere Ermittlungsverfahren zu setzen.

Mehr zum Thema Vorwürfe gegen Polizei Tietjensee: Verteidigung fordert Frist für Polizei Die Anwälte des Angeklagten im Mordprozess ohne Leiche fürchten bei der Durchsuchung des ... mehr »

"Reiner Populismus", entgegnete der Staatsanwalt. Wesemann könne unmöglich von seinen gelegentlichen Kurzbesuchen vor Ort Rückschlüsse auf die Qualität der Ermittlungsarbeit ziehen. Auf die ließ der Vertreter der Anklage nichts kommen. Wer den Aufwand betrachte, der derzeit am Tietjensee betrieben werde, könne nicht ernsthaft daran zweifeln, dass dort mit größtmöglicher Gründlichkeit und Sorgfalt zu Werke gegangen werde.

Zum Stand der Untersuchungen gab der Staatsanwalt folgenden Überblick: Das Wasser wurde komplett entfernt, der Fischbestand umgesetzt. Zurück blieb eine weiche Schlammschicht von unterschiedlicher Stärke. An einigen Stellen beträgt sie zehn, an anderen bis zu 50 Zentimeter. Darunter befindet sich eine Kleischicht. Probebohrungen des Bundeskriminalamtes hätten ergeben, dass diese Schicht steinhart ist. Die Polizei ginge davon aus, dass nichts, was eventuell in den See geworfen wurde, in diese Schicht habe eindringen könne.

Die niedersächsische Polizei hat die Fläche mit Drohnen nach Auffälligkeiten abgesucht, Bereiche, die näher untersucht werden sollten, wurden mit Gummimatten und begehbaren Luftbrücken ausgelegt, zudem werden sogenannte Kadaverhunde aus Kroatien eingesetzt, die auf das Auffinden menschlicher Knochen spezialisiert sind. Wo die Schlammschicht zu tief für die Nase der Hunde ist, wird per Hand gesucht.

Richter sieht die Sache ähnlich wie die Verteidigung

Den Einwurf von Horst Wesemann, ob es sich bei den Hunden um die internationalen Experten handele, von deren Unterstützung die Polizei immer rede, überging der Staatsanwalt. Berichtete stattdessen von Metalldetektoren, die 50 Punkte angezeigt hätten ("bis auf drei bereits alle abgesucht") und von der umfangreichen Durchsuchung der kleinen Insel in dem See ("Bohrungen, Grabungen, Spürhunde").

Das Ergebnis all dieser Bemühungen: "Bislang wurden keine relevanten Beweismittel aufgefunden." Zur Frage von Stefan Hoffmann, zweiter Verteidiger des Angeklagten, nach dem weiteren Zeitplan, machte der Staatsanwalt keine Angaben.

An dieser Stelle meldete sich am Mittwoch der Vorsitzende Richter Helmut Kellermann überraschend deutlich zu Wort. Er werde zwar keine Frist setzen, wie von der Verteidigung gefordert, sehe die Sache aber durchaus ähnlich. "Das Verfahren soll möglichst bald beendet werden und ich gehe nicht davon aus, dass die Polizei am Tietjensee noch Wochen braucht."

Kellermann will die Beweisaufnahme wie geplant am 12. November abschließen. Bis dahin habe das Gericht noch ein Programm abzuarbeiten, doch dann sei der Zeitpunkt gekommen, an dem entweder relevante neue Ermittlungsergebnisse vorliegen oder eben auch nicht, erklärte der Vorsitzende Richter.

Weitere Zeugen befragt

Nach dieser Ansage widmete sich das Gericht am Mittwoch wieder der eigentlichen anstehenden Tagesordnung – der Zeitreise in die Jahre 1993 und 1994 mit Hilfe von weiteren Zeugen. Befragt wurde unter anderem der heute 38-Jährige, der im Sommer 1994 als Jugendlicher zusammen mit seinem Cousin beim Angeln die Plastiktüte mit Personalausweis, Schuhen, Armbanduhr und Zahnbürste von Jutta Fuchs aus dem See fischte. Wo genau hat er damals geangelt, mit wie vielen Steinen war die Plastiktüte beschwert, wie war damals der Zugang zum See?

Auch zwei Frauen wurden vernommen. Damals 19 und 23 Jahre alt und häufig zu Gast in der Diskothek "Vegesacker Treff". Auch am 25. Juni 1993, dem Abend des Verschwindens von Jutta Fuchs, in der andere Zeugen sie in der Diskothek gesehen haben wollen. Die 19-Jährige war so ähnlich gekleidet wie angeblich Jutta Fuchs – sehr kurzes, schwarzes Mini-Kleid. Könnte dies vielleicht zu einer Verwechslung geführt haben?

Auch einen weiteren Vorstoß der Staatsanwaltschaft gab es am Mittwoch. Der Angeklagte musste eine Speichelprobe für einen DNA-Vergleich mit einer Wischspur abgeben, die am Knoten der Plastiktüte aus dem See gefunden wurden. Dabei geht es nicht um die Kern-DNA, sondern um die sogenannte mitochondriale DNA, die als weit weniger aussagekräftig gilt. Was immer bei dieser Untersuchung herauskommt, der Beweiswert sei gleich Null, sagte die Verteidigung.

Und schließlich ging es noch einmal um Leichenspürhunde. Diese hatten seinerzeit am Kofferraum eines Wagens des Angeklagten angeschlagen. Doch als die Hunde anschlugen, gehörte das Fahrzeug längst einer völlig unbeteiligten Frau. Die hat in einem Pflegeheim gearbeitet – und in dem Kofferraum oft unverpackt die Bekleidung gerade verstorbener Heimbewohner transportiert.

Die Verhandlung wird am Donnerstag, 25. Oktober, fortgesetzt.