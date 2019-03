Der Nachtlinienverkehr des VBN verändert sich in der Nacht der Zeitumstellung nur in Bremerhaven. (Focke Strangmann)

Trotz der Zeitumstellung in der Nacht zum Sonntag, 31. März, fahren nahezu alle Linien des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN) wie gewohnt weiter. Die Uhr wird in der Nacht von 2 Uhr auf 3 Uhr zur Sommerzeit vorgestellt.

Nachtschwärmer müssen deshalb nicht mit Beeinträchtigungen rechnen. Lediglich der Night-Liner in Bremerhaven fährt anders. Ab der Haltestelle Debstedt (Markt) um 1.03 Uhr fährt der Bus nach Winterzeit, die nächste Fahrt beginnt daher um 4.03 Uhr. Ab der Haltestelle Deichhämme in Fahrtrichtung Nord fährt der Bus dann nach der Sommerzeit. Einmal um 3 Uhr und um 5 Uhr, kündigt der VBN an.