Der Blick vom Bunker Nordstraße auf den ausgebrannten Bremer Westen, links Wilhadi-Kirche, Nordstraße, rechts der Wasserturm. (Staatsarchiv Bremen/Köster)

Der 1. September 1939 hat sich in die deutsche Geschichte eingebrannt: Mit dem Überfall auf Polen beginnt in den frühen Morgenstunden der Zweite Weltkrieg. Auch wenn man in Bremen in den ersten Kriegsmonaten wenig vom Kriegsgeschehen direkt mitbekommt, soll sich das ab 1940 ändern. Über 170 Luftangriffe fliegen die Alliierten auf die Hansestadt, mehr als 4000 Menschen kommen bei den Luftangriffen ums Leben, Zehntausende verlieren ihre Wohnungen und Eigentum. Mit dem 80. Jahrestag des Kriegsbeginns startet ein neues Digitalprojekt vom WESER-KURIER. In einem Zeitraum von sechs Jahren wollen wir für Sie, liebe Leser, zeigen, wie sich Bremen in der Zeit des Weltkriegs verändert hat. Anhand von eindrucksvollen Bilden, Geschichten von Zeitzeugen und historischen Dokumenten wollen wir zeigen, wie sich Bremen in den sechs Kriegsjahren entwickelt hat.

Für unsere Reportagen brauchen wir aber auch Ihre Hilfe. Haben Sie noch Fotos, Tagebücher oder Videos aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs oder kennen Bremer Zeitzeugen, die sich mit uns über die Zeit von 1939 bis 1945 in Bremen unterhalten wollen? Dann schreiben Sie uns per Mail an onlineredaktion(at)weser-kurier.de, einen Brief an die Weser-Kurier-Onlineredaktion, z. Hd. Max Seidenfaden/Jan-Felix Jasch, Martinistraße 43, 28195 Bremen oder rufen Sie an unter 0421/3671 3295. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften. (wk)