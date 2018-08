Erheblichen Nachbesserungsbedarf sehen die Linken bei der Ausstattung mit Sporthallen. In den Augen der Partei kommt der Schulsport derzeit deutlich zu kurz. (Björn Hake)

Die Linken stimmen sich auf den Bürgerschaftswahlkampf im Frühjahr 2019 ein: Bei einer zweitägigen Klausurtagung in Wilhelmshaven will die Fraktion an diesem Montag und am Dienstag über ihre Marschroute beraten. Dabei geht es unter anderem um Übergangslösungen auf dem Weg zu einem kostenfreien öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), die anstehenden Herausforderungen in der Bildungspolitik, eine grundsätzliche Umkehr in der Baupolitik und Kriterien für eine linke Innenstadtentwicklung.

Um schulische Bauvorhaben bedarfsgerecht anzugehen, fordern die Linken die Einrichtung einer Schulbauabteilung oder noch besser: einer städtischen Schulbaugesellschaft. Nur so könne das Wirrwarr durch die bisher beteiligten Stellen überwunden werden. Nicht mehr Bildungs- und Bauressort sowie Immobilien Bremen (IB) sollen beim Schulbau mitreden, sondern alle Kompetenzen und Kapazitäten in eine personell ausreichend ausgestattete neue zentrale Stelle fließen. Deren Aufgabe: nicht nur die Steuerung der Bauvorhaben, sondern auch ihre Finanzierung.

Die Schulstandortplanung des Senats halten die Linken für nicht ausreichend. Bei der Ausbauplanung an den Oberschulen seien beträchtliche Defizite zu verzeichnen. Im Stadtsüden und -norden müsse jeweils eine weitere Oberschule gebaut werden. Erheblichen Nachbesserungsbedarf sehen die Linken auch bei den Sporthallen. Die Gewährleistung des Schulsportangebots muss demnach wieder mehr Berücksichtigung finden.

Zusätzlich wollen die Linken die Nachmittagsbetreuung in den Grundschulen sicherstellen. In einem vorbereiteten Antrag heißt es, der Senat verfolge "nur halbherzig" sein Ziel, bis 2025 alle Grundschulen zu Ganztagsschulen umzuwandeln. "Mit diesem langsamen Ausbautempo kann die Betreuungslücke nicht geschlossen werden."

Bei der Bauplanung werfen die Linken der Stadt vor, mit dem Verkauf öffentlicher Grundstücke noch immer Finanzlücken zu schließen. Auf der Tagesordnung steht auch eine Debatte über die Zukunft von Gewoba und Brebau. Die Kernfrage: "Brauchen wir eine Wohnungsbaugesellschaft/Investitionsgesellschaft?"