Frank Bajohr (v.l.), Grigori Pantijelew (Jüdische Gemeinde), Andreas Bovenschulte, Thomas Köcher und Martina Höhns (Senatskanzlei) mit Mitgliedern des Chors haben an die Opfer des Nationalsozialismus gedacht. (Christina Kuhaupt)

In Bremen ist am Donnerstagabend in der Oberen Rathaushalle der Opfer des Nationalsozialismus gedacht worden. Eingeladen hatte der Senat. Die zentrale Gedenkveranstaltung ist Teil einer ganzen Reihe von Aktionen, die vom Verein Erinnern für die Zukunft und von der Landeszentrale für politische Bildung koordiniert werden.

Der Festvortrag am Donnerstagabend von Frank Bajohr vom Institut für Zeitgeschichte (IfZ) und Zentrum für Holocaust-Studien stand unter dem Titel „Keine Diktatur ohne Gesellschaft. Vom ,Mitmachen‘ nach 1933“. Bajohr ist nach Angaben der Landeszentrale ein ausgewiesener Experte im Bereich ­„Volksgemeinschaft“, der in diesem Jahr den Schwerpunkt des Gedenkens bildet. Laut IfZ sind Bajohrs Forschungsschwerpunkte

die Geschichte des Holocaust und der NS-Zeit, die Geschichte des Antisemitismus, deutsche Zeitgeschichte sowie Eliten im 20. Jahrhundert.

Die einführenden Worte gehörten am Abend Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und Thomas Köcher, dem Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Bremen. Er hatte auch die Moderation der Veranstaltung übernommen. Zudem verlasen Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse der Oberschule Findorff die Namen der Opfer der Medizinverbrechen in der Hansestadt aus einem Erinnerungsbuch. Der Knabenchor Unser Lieben Frauen begleitete die Veranstaltung musikalisch.

An dem Programm zum Gedenken, das in Bremen in den kommenden Wochen noch bis Mittwoch, 25. März, fortgesetzt wird, sind neben der Landeszentrale und dem Verein Erinnern für die Zukunft zahlreiche weitere Vereine, Initiativen und Kooperationspartner beteiligt. Weitere Infos gibt es unter www.­landeszentrale-bremen.de.