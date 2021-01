Wie die Schulabschlüsse bei längeren Schulschließungen sicherstellen? Notfalls durch einen Verzicht auf Ferien, meint der Zentralelternbeirat. (Jan Woitas / dpa)

Ob die Schulen nun noch einen Monat lang geschlossen bleiben oder nicht, sieht der Zentralelternbeirat (ZEB) nicht als die dringlichste Frage an. „Das Kernproblem sind die Schulabschlüsse“, sagt Vorstandssprecher Martin Stoevesandt, „wir brauchen einen Masterplan“. Dabei dürfe es keine Denkverbote geben. Bei längeren Schulschließungen müsse auf die Sommerferien verzichtet werden. „Das ist der Puffer, den wir haben, um faire und anerkannte Abschlüsse sicherzustellen.“

Von der Bildungsbehörde erwartet Stoevesandt eine klare Ansage, notfalls in Form einer Dienstanweisung für verbeamtete Lehrkräfte. „Der Plan kann nicht sein, dass Ferien sind, wenn Ferien sind.“ Bremen spiele dabei der sehr späte Ferienstart am 22. Juli in die Hände. „Da muss man überlegen, ob es die Abschlusszeugnisse vielleicht erst Mitte August gibt.“

Nach den Beratungen der Kultusminister der Länder am Montag verdichten sich die Anzeichen für eine Fortsetzung des Distanzunterrichts für viele Schülerinnen und Schüler. Er könne sich nicht vorstellen, dass Grundschüler in voller Klassenstärke in den Präsenzunterricht zurückkehren, sagte der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Auch Schulschließungen werden nicht mehr ausgeschlossen. Bedeckt hält sich die Bremer Bildungsbehörde. „Wir warten die Beschlüsse der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten ab“, so Ressortsprecherin Annette Kemp. Die Runde wird an diesem Dienstag über den weiteren Umgang mit der Pandemie beraten, eine Verlängerung des Lockdowns gilt als sicher.

„Wir müssen jetzt eine Lösung finden, wie wir die Abschlüsse hinbekommen“, sagt Stoevesandt. Dazu gebe es momentan kein Konzept. Das müssten die 16 Bundesländer schleunigst nachholen. „Da dürfen wir nicht nur über Präsenz- oder Halbgruppenunterricht reden.“ Nicht ganz so eilig hat es die Bildungsbehörde. Laut Kemp wird die Kultusministerkonferenz Ende des Monats Beschlüsse dazu fassen. Davon sei auch das Land Bremen abhängig.

Auf wenig Gegenliebe stößt Stoevesandts Vorstoß, die Ferien zu beschneiden, bei der Bildungsgewerkschaft GEW. Die Terminierung der Ferien habe einen tieferen Sinn, so GEW-Landesvorstandssprecherin Barbara Schüll. Schüler und Lehrkräfte seien am Ende eines Schuljahres erschöpft, sie bräuchten Zeit zur Erholung. Allerdings müsse man sich darauf einstellen, dass die Abschlüsse in diesem Jahr anders seien als sonst. „Bewertet werden eben nur die Leistungen, die man abfragen kann.“

Unterdessen machen sich Teile der Elternschaft dafür stark, die Schulpflicht auch über den 15. Januar hinaus auszusetzen. „Lassen Sie die Bremer Schulen erst dann zum Präsenzunterricht zurückkehren, wenn die Ziele des derzeitigen Lockdowns in ausreichendem Maße erreicht sind“, heißt es in einem Brief an Bildungssenatorin Claudia Bogedan und Bürgermeister Andreas Bovenschulte (beide SPD). Verfasst haben das Schreiben Katharina und Lars Flitter, Mutter und Vater zweier schulpflichtiger Kinder aus Horn, im Namen von 17 Familien, darunter auch Eltern der Gesamtschule Mitte.

Mit ihrem Brief gehen die Verfasser auf Distanz zum ZEB, der sich aus ihrer Sicht ohne Rücksprache zum Sprachrohr der gesamten Elternschaft aufschwingt. Die von ZEB und Bildungsbehörde verfochtene Linie, die Schulen so lange wie möglich geöffnet zu halten, kritisieren die Verfasser angesichts der oftmals unauffälligen Corona-Symptomatik bei Kindern und Jugendlichen als „schwer nachvollziehbar“. Die Kinder könnten dadurch „unbemerkt gefährdete Familienangehörige anstecken“.