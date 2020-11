Die Polizei bittet weiter um Hinweise. (Patrick Seeger)

Nachdem unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in Bremerhaven und im Landkreis Cuxhaven Glasscheiben an rund 50 Buswartehäuschen zerstört haben, ist nun eine Belohnung von 2.500 Euro für Hinweise ausgesetzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Großteil der betroffenen Haltestellenhäuschen gehört Bremerhaven Bus, einer Marke der Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (BVV).

„Leider beobachten wir in den vergangenen zwei Wochen vermehrten Vandalismus an unseren Haltestellen. Ziel der Zerstörungswut sind einige dynamische Fahrgastinformationssysteme und seit dem letzten Wochenende verstärkt die Scheiben der Haltestellenhäuschen im gesamten Bedienungsgebiet von BREMERHAVEN BUS“, sagt Robert Haase, Geschäftsführer der BVV.

Die Polizei bittet weiter um Hinweise unter 0471/953-3242.