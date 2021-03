Das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Stephani-Viertel. (STAATSARCHIV BREMEN)

So sah das Stephani-Viertel nach dem Krieg aus: eine Kraterlandschaft. Aus dem einst dichtbebauten Mischgebiet mit den Packhäusern entlang der Weser wurde später – ab den 1950er-Jahren – ein ruhiges Wohnviertel, aber dieser Aufbau sollte Jahre und Jahrzehnte dauern.

Mehr zum Thema Die Bombennacht am 18./19. August 1944 Als der Bremer Westen in Trümmern lag Die Nacht vom 18. auf den 19. August 1944 hat sich ins Bremer Gedächtnis gebrannt. Beim Angriff auf den Bremer Westen warfen britische Flieger über 120.000 Bomben ab, ... mehr »

Bremen war ein häufig angegriffenes Ziel der Alliierten; die Werften, die Fabrikation von U-Booten und Militärfahrzeugen bei Focke Wulf oder auch das Borgward-Werk waren kriegswichtige Industrien. Nach einem besonders schweren Luftangriff im August 1944, bei dem über tausend Menschen starben, war nicht nur das Stephani-Viertel zerstört, sondern auch große Teile zwischen Hafenquartier und Waller Ring.

Mehr zum Thema Orgelsommer Als im Westen ein Feuersturm niederging Der XII. Bremer Orgelsommer hat einen besonders ernsten Hintergrund: Vor 75 Jahren ging beim 132. Luftangriff auf die Hansestadt der Bremer Westen und mit ihm St. ... mehr »

Die zu beseitigende Trümmermenge wurde nach Mitteilung einer englischen Zeitschrift „auf 4,5 bis 5 Millionen Kubikmeter geschätzt ... Auf den zerstörten Hausgrundstücken liegt der Schutt im Durchschnitt 2 Meter hoch“. Von Bremens drittältester Kirche waren die Seitenschiffe heruntergebrannt; nur der Kirchturm, der

„Lange Steffen“, ragte aus den Trümmern und wurde später mit einer Holzkonstruktion abgestützt. Es

sollte 22 Jahre dauern, bis die Kirche im September 1967 wieder komplett war. Aber nicht nur der

Selbsthilfetrupp der Kirchengemeinde St. Stephani begann sofort nach Kriegsende mit den Aufräumarbeiten;

überall wurde geschleppt, gestapelt, sortiert, und jede Hand zählte. Viele Frauen waren an der harten Arbeit beteiligt, die Mehrfachbelastung durch Kinderbetreuung und Haushalt kam für sie auch damals dazu.

Der neue Band der Magazinreihe "Mein Bremen". (Weser-Kurier/Grafik)

Weitere Informationen

Mein Bremen

Der 5. Band unserer Magazinreihe „Mein Bremen“ zeigt den Aufbruch und Stolz der bremischen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 bis 1967. Der 2. Band dieses Zeitraums lebt erneut von Fotos aus den Privatbeständen der Leserinnen und Leser des WESER- KURIER, die Einblicke in die spannendes Zeit des Wiederaufbaus geben. Eine wichtiges Thema ist die Rolle der Frau, die sich besonders verändert hat, was schon die selbstbewusste junge Frau auf dem Titelblatt symbolisiert. Erhältlich in während Corona geöffneten Buch­­­­­­handlungen, auf www.weser-­kurier.de/shop und telefonisch unter 0421 / 36 71 66 16. 116 Seiten, 9,80 Euro.