Bislang läuft in Sachen Coronadaten vieles allein per Fax. Das soll sich in Bremen ändern. (Hans-Henning Hasselberg)

Die vielfach beklagte Zettelwirtschaft, um Ergebnisse von Coronatests zwischen Laboren, den Corona-Ambulanzen, Gesundheitsämtern und Arztpraxen zu übermitteln, soll schon bald enden. Das hat jetzt das Gesundheitsressort in der Antwort auf eine Anfrage der CDU-Fraktion mitgeteilt.

Hauptgrund des Papierkrieges ist die bislang ausschließlich per Fax erfolgte Datenübermittlung. Dabei müssen Patienten- und Labordaten im Gesundheitsamt jeweils händisch mit hohem Personaleinsatz zusammengeführt werden. Schon seit 2014 arbeitet das Robert-Koch-Institut dafür eigentlich am Deutschen Elektronischen Melde- und Informationssystem, kurz: Demis. Es soll als internetbasierte Plattform das Fax ablösen, steht aber nach dem jüngst überarbeiteten Infektionsschutzgesetz frühestens ab 2021 flächendeckend bereit. Bremen hat darum jetzt das Unternehmen Governikus beauftragt, kurzfristig Bremis auf den Weg zu bringen. Das Bremer Elektronische Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz soll bereits in den nächsten Wochen dafür sorgen, das Melde- und Laborbögen in einer Datenbank lokal im Gesundheitsamt zusammenfließen können. Die notwendigen Daten können Corona-Ambulanzen und Labore direkt per Internet übermitteln. Das System orientiert sich am geplanten Demis, um sich später nahtlos darin einfügen zu können. Auch die Gesundheitsämter und Corona-Ambulanzen in Bremerhaven sowie in den benachbarten Landkreisen sollen mit Blick auf das regionale Infektionsgeschehen nach und nach an das neue System angebunden werden.