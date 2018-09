Das Amtsgericht Bremen: Vor Gericht zu stehen, ist kein Klax. (Frank Thomas Koch)

Saal 251 hat diesen gewissen nüchternen Charme, der viele staatliche Einrichtungen auszeichnet. Der Bodenbelag ist strapazierfähig, das Mobiliar zeitlos und funktionsgerecht. Künstliches Licht brennt, die Fenster sind weit geöffnet. Sie führen zum Hof, ein Stück blauer Himmel ist zu sehen und ein schmaler Streifen des Postgebäudes durch die Einfahrt zum Hof. Drei Türen lassen Prozessbeteiligte ein, eine führt in den Zuschauerraum, wo Stühle in Dreierreihe dicht an dicht stehen. Durch die zweite Tür treten Zeugen, Angeklagte, Verteidiger und Staatsanwaltschaft ein. Richter und Protokollführer haben einen eigenen Zugang.

Um kurz vor neun Uhr am Morgen ist es noch still in Saal 251. Die Verteidigerin und die Staatsanwältin haben ihre Plätze eingenommen. Die Anwältin blättert in einem dicken Aktenordner mit rotem Deckel, auf der Seite gegenüber stehen zwei dicke Schinken vor der Staatsanwältin: das Strafgesetzbuch und die Strafprozessordnung. Auch sie ist über Papiere gebeugt. Die Rückwand ist vertäfelt, auch die langen Tische für Richter und Anwälte sowie die hüfthohe Abtrennung, hinter der die Zuschauer sitzen, sind aus Mahagoni. Schüler haben sich dort mit blasser Schrift verewigt. Ein paar Namen sind hinterlassen worden und „8.2 GSO“.

Es sind nicht die aufsehenerregenden Fälle, die auf dem Terminplan stehen. In Saal 251 bildet sich juristischer Alltag ab, kleinere und größere Delikte, die wie ein Kammerspiel verhandelt werden. Ein ­Termin am Nachmittag wird unter sechs Augen erörtert, der Beschuldigte ist der Sitzung ferngeblieben. Wäre der Saal nicht so groß, wären die Abstände zwischen den Beteiligten geringer, könnte man auch an einem Esstisch zusammensitzen, um zu schauen, was zu tun ist. Denn das geschieht in Saal 251: Verteidigerin und Verteidiger, Staatsanwältin und Richterin suchen nach einer gerechten und fairen Lösung. Die Atmosphäre ist entspannt und friedlich.

Mehr sitzen als stehen

Die Protokollführerin tritt ein und zieht ihre Robe an. Wenig später folgt eine Dolmetscherin, sie setzt sich zur Anwältin des Beklagten. Durch die mittlere Tür wird ein Mann von zwei Justizbeamten hereingeführt. Die Handschellen werden ihm abgenommen, die Fenster geschlossen, der Beschuldigte setzt sich neben seine Anwältin, die Beamten an den Rand des Saals. Die Protokollführerin kündigt über Lautsprecher vor der Tür den Beginn der Verhandlung an. Ellen Best betritt den Saal, Richterin und Vizepräsidentin des Amtsgerichts. Neben ihr nimmt David Gonzales Burguera Platz, ein Richter aus Spanien, Teilnehmer eines europäischen Austauschprogramms. Die Anwesenden erheben sich. Die Staatsanwältin wird bei dieser Verhandlung mehr stehen als sitzen – sie hat eine Vielzahl von Diebstählen vorzutragen, die dem Angeklagten zur Last gelegt werden.

Vorgeworfen wird dem Mann, in diversen Fällen Taschen gestohlen zu haben, oft gemeinsam mit einem Komplizen. Der Tathergang ähnelt sich, manche Fälle liegen zwei Jahre zurück, andere stammen aus diesem Jahr. Der Angeklagte trägt ein kariertes Hemd. Er ist Mitte 30. Er stammt aus Algerien, soll Analphabet sein und drogenabhängig. Die Dolmetscherin übersetzt die verlesenen Anklagen. Nach einer Weile beginnt der Beschuldigte, die Hände auf den Bauch zu pressen. Die Verhandlung muss unterbrochen werden, der Angeklagte wird mit dem Krankenwagen abgeholt. Der geladene Zeuge, ein Polizist, wird nach Haus ­geschickt.

Im Zuschauerraum haben zwei Frauen das Geschehen verfolgt, eine von ihnen wird länger bleiben, eine studentische Praktikantin. Zuschauer machten sich bei wenig spektakulären Fällen eher rar, sagt Ellen Best, auch Schulklassen. „Das ist sehr schade“. Gerade bei solchen Verhandlungen „erfährt man sehr viel. Man bekommt viel von den Umständen mit, die zu einer Straftat geführt haben können.“ Die Prozesse erzählen von Übermut und Kurzschlusshandlungen, von bösen Absichten und unglücklichen Verwicklungen, von schwierigen Biografien und Angst vor Konsequenzen.

Später verhandeln, wie es weitergehen soll

Die Verlobte des Angeklagten wird noch „informatorisch“ befragt, nach islamischem Recht sind die beiden verheiratet. Sie unterstütze den Beschuldigten, sie kümmere sich um ihn und seine Angelegenheiten, erzählt sie, sorge für einen stabilen Rahmen. Er habe eine Entgiftung hinter sich. Auch sie kann gehen. Man wird später verhandeln, wie es weitergehen soll. „Noch einen angenehmen Tag“ sagt die Anwältin, zieht die Robe aus und verschwindet aus dem Saal.

Der Richter aus Spanien, der an diesem Tag nicht von Ellen Bests Seite weicht, ist in der Nähe von Barcelona tätig. Das Weiterbildungsprogramm, an dem er teilnimmt, ist eines des EJTN, des European Judicial Training Network. Es dient dem Austausch von europäischen Richtern und Staatsanwälten über die jeweiligen Justizsysteme. Es sei wichtig und lehrreich, den Horizont über den deutschen Tellerrand hinaus zu weiten, sagt Ellen Best. Nicht selten komme es vor, berichtet David Gonzales Burguera, dass er mit deutschen Zeugen, Opfern und Tätern zu tun habe – nämlich Touristen. Ein persönliches Netzwerk sei hilfreich, um sich den Weg durch die Instanzen im Ausland möglichst geschickt und zügig bahnen zu können.

In Saal 251 folgt ein Verfahren wegen Unfallflucht. Die Angeklagte sitzt verschüchtert neben ihrem Anwalt. „Ich bin aufgeregt, es tut mir leid“, sagt sie. Die Verhandlung wird innerhalb von einer guten Viertelstunde abgewickelt. Der Anwalt berät sich hin und wieder leise mit seiner Mandantin. Die Frau muss eine Geldstrafe zahlen, die sie in Raten abstottern kann. Sie darf den Führerschein behalten, damit sie mit dem Auto zur Arbeit als Altenpflegerin gelangen kann. Kurz vor Ende der Verhandlung bricht sie in Tränen aus. Sie habe doch nichts Unrechtes tun wollen, sagt sie. Ihr Anwalt redet ihr gut zu. Bevor sie den Saal verlässt, ist ihr die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. „Dankeschön“, sagt sie und schaut zu Ellen Best.

Vor Gericht zu stehen, ist kein Klax

Vor der Tür zum Saal wartet schon bald ein Zeuge für das nächste Verfahren. Er formt seine Unterlagen nervös zu einer Rolle. Vor Gericht zu stehen, auf welcher Seite auch immer, ist kein Klacks. Die Konfrontation mit der Justiz nötige den meisten Bürgern Respekt ab, sagt die Richterin. Sie habe es auch mit aufmüpfigen Schlitzohren zu tun, aber das sei die große Ausnahme. „Es ist wichtig, dass Angeklagte das Gefühl haben, gesehen zu werden, und dass sie Vertrauen zu uns fassen. Diesen Beitrag müssen wir auch leisten, um Paralleljustiz zu verhindern.“

An der Anklagebank sitzt ein junger Mann aus Guinea. Er ist ohne Rechtsbeistand, sein Deutsch ist lückenhaft, die Verhandlung schwierig. Er soll wenige Meter mit einem Auto gefahren sein, dabei Sachschaden angerichtet haben, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Beschuldigter, Zeuge und Richterin betrachten gemeinsam das Foto des Schadens, mit großen Gesten beschreibt der Guineer, was vorgefallen ist. Er kommt mit seiner Version des Unfallhergangs nicht durch. Auch dieser Fall wird unaufgeregt und freundlich verhandelt.

Ellen Bests Verhandlungstag ist noch nicht zu Ende. Der nächste Fall dreht sich um die strittige Nutzung eines Handys am Steuer, eine Bewährungsanhörung steht auch noch an, nichtöffentlich. Ein solcher Tag sei eine winzige Momentaufnahme der Arbeit des Amtsgerichts, sagt Ellen Best. In Saal 251 spiegelt sich das pralle Leben.