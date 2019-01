Ein Zeuge verhinderte in der Bremer Neustadt einen Raubüberfall. (dpa)

Gegen 23 Uhr am Samstagabend betrat ein unbekannter Mann eine Gaststätte in der Bremer Neustadt an der Großen Johannisstraße. Während er in seinen Händen eine Axt und ein Messer hielt, rief er "Überfall". Der Zeuge hielt daraufhin dem Mann einen Barhocker entgegen. Der Täter schlug mit der Axt darauf ein, dabei zerbrach die Axt. Er sammelte die Einzelteile ein und flüchtete in Richtung "Am neuen Markt".

Der Unbekannte soll 1,80 bis 1,85 Meter groß gewesen sein. Er war schlank und trug eine dunkle Jacke mit Kapuze und Sturmhaube. Die Polizei bittet um Hinweise unter (0421) 362 38 88. (jfj)