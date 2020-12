Unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen in Burglesum einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild). (Björn Hake)

Zwei unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen in der Grambker Dorfstraße in Burglesum einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, hörte ein 45-jähriger Anwohner gegen 7.10 Uhr einen lauten Knall. Von seinem Balkon aus sah er zwei junge Männer vor einem aufgesprengten Zigarettenautomaten. Als er zu den Verdächtigen lief, packten diese gerade Zigaretten und Bargeld in einen mitgeführten Rucksack. Dabei unterhielten sie sich in einer dem Zeugen unbekannten Sprache, heißt es im Bericht der Polizei.

Als die Täter den 45-Jährigen entdeckten, flüchteten sie mit der Beute in Richtung Hinterm Grambker Dorfe. Die Täter werden als etwa 17 Jahre alt und schlank beschrieben. Einer trug eine Jacke mit einer Art Tarnmuster. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die am Mittwochmorgen im Bereich der Grambker Dorfstraße verdächtige Beobachtungen gemacht oder Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362 3888 entgegen.