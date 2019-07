Oltmann von Weihe hat Raritäten aus den 50er- und 60er-Jahren gesammelt. (Dinev)

Mit dem Rauchen hat Oltmann von Weihe längst aufgehört. Der ehemalige Mitarbeiter der Martin Brinkmann AG kann sich an den Anlass im Jahr 2001 auch noch genau erinnern: „Es war, als ich die letzte Stange Freizigaretten von meinem Arbeitgeber aufgeraucht hatte, danach war Schluss.“ Seine Zigaretten fortan selbst bezahlen zu müssen, schreckte den damaligen Frührentner ab. Seitdem hat von Weihe zwar nie wieder geraucht, aber dennoch reichlich Zigaretten in den Händen gehalten. Über 50 Original-Packungen aus verschiedenen Produktionslinien hat er im Laufe der Jahre gesammelt, die die Firma Martin Brinkmann für das In- und Ausland produziert hatte.

Darunter „echte Raritäten“, wie der Rentner betont, der im Laufe seines Arbeitslebens verschiedene Abteilungen in der Fabrik in Woltmershausen durchlaufen hat. Angefangen hat der gelernte Tankwart 1968 als Produktionshelfer. Später bediente er eigenverantwortlich eine der Zigarettenmaschinen.

Wer in der Zigarettensammlung des Woltmershausers stöbert, kann viel über die Geschichte und Werbestrategie der Martin Brinkmann AG lernen. Lux, Peer, Muratti`s Kork, Laurens, Alva, Gloria, Lord Extra – viele der Namen sind bis heute ein Begriff für Kenner des blauen Dunstes. „Der Bayerische Markt galt damals als sehr eigen, daher wurde dort die filterlose Lux unter dem Namen 'Mokri' verkauft und fand guten Anklang“, weiß von Oltmann über einen der vielen Marketing-Tricks zu berichten.

Auf einer Steuer-Banderole sticht außerdem der Aufdruck „DDR“ ins Auge. Ein Zusatz, der nach der Grenzöffnung 1989 kurzzeitig notwendig war, um den ostdeutschen Markt erobern zu können. Auch eine fürs Prestige wichtige Lord-Packung mit dem Aufdruck „Schaffer-Cigarette 1972“ ist dabei, die jährlich neu extra fürs Schaffermahl aufgelegt wurde. Eher selten dürfte auch die Packung „Mark 8“ sein. Eine Linie, die nur schlecht bei den Rauchern angenommen wurde und kurz nach ihrer Markteinführung bereits wieder eingestellt wurde.

Und dann noch diese Kleinigkeit, die den Käufern wohl größtenteils verborgen blieb: „Bei jeder Zigarette war am Rand eine Nummer aufs Papier gedruckt, über die man die Produktionskette bis zum Maschinenführer zurückverfolgen konnte“, erklärt von Weihe und zeigt auf die dünne Klebenaht. Bei Reklamationen war so schnell zu klären, wer sich zu rechtfertigen hatte.

Alle paar Jahre verreiste von Weihe mit seiner Familie mit dem „Bildungswerk Zigarette“ an Erholungsorte in Deutschland wie in den Schwarzwald, nach Bayreuth und Fehmarn. Zehn Tage Vollpension und bei Bedarf auch Kinderbetreuung. Vormittags gab es Allgemeinbildung für die Mitarbeiter und deren Partner zu hören. Lockere Vorträge über Arbeitsrecht und Kaufverträge, Nachmittags ging es dann auf Besichtigungstour. „Das waren schöne Urlaube für uns“, sagt von Weihe. Und ein weiterer Grund, weshalb er sich bei seinem Arbeitgeber wohl gefühlt hat. „Die Firma hat mich nie hängen lassen“, ist ihm noch wichtig, zu betonen.

Die Entlassungswelle im Jahr 1982 bescherte ihm zwar eine Veränderungskündigung, aber er hatte ein Kind und durfte daher laut Sozialplan bleiben. Erst packte er an Maschinen verschiedene Tabaksorten in Beutel, später fand er im Fuhrpark eine neue Beschäftigung. Autos waschen und tanken. Betriebsangehörige zahlten an der firmeneigenen Tankstelle an der Dötlinger Straße zwei Pfennig weniger als auf dem freien Markt.

Als es auch dort nicht mehr weiterging, kam er für weitere Jahre im Retourenlager unter. Dort sortierte er die unverkäufliche Ware nach Preis, damit später die Steuer mit dem Zoll verrechnet werden konnte. Zunächst wurden die überschüssigen Zigaretten verbrannt, später kamen sie in den Schredder. „Den Tabak mussten wir dann mit Kalk vergällen, damit ihn keiner mehr rauchen konnte.“

2001 ist mit 54 Jahren dann Schluss für Oltmann von Weihe und er blickt zurück: „Wir Brinkmänner können froh und dankbar sein, dass wir so ein tolles Arbeitsleben hatten.“

Zur Sache

Die Artikelreihe

In der ehemaligen Zigaretten- und Tabakfabrik Martin Brinkmann AG in Woltmershausen waren früher einige Tausend Mitarbeiter beschäftigt. Das Firmengelände ist jetzt im Umbruch: Rund 1200 Wohnungen sollen dort entstehen und die alten Gebäude für moderne Bürolofts genutzt werden. In dieser Artikelreihe, deren Beiträge unregelmäßig erscheinen, erinnern sich frühere Beschäftigte an ihre Arbeit in den verschiedenen Brinkmann-Abteilungen. Im nächsten Teil steht die frühere Leiterin der Kartonagenfabrik und Druckerei im Mittelpunkt.