Die Blätter des Khatstrauches sind eine in Deutschland verbotene Droge (hier eine Archiv-Aufnahme vom Frankfurter Flughafen). (dpa)

Ein 44-Jähriger war von Kenia aus nach Bremen gereist – im Gepäck: die pflanzliche Droge "Khat". Wie das Hauptzollamt Bremen am Dienstag mitteilte, stellten die Beamten 37 Kilo "Khat" in seinem Gepäck sicher, die der Mann ins Land schmuggeln wollte.

Der Khatstrauch wird unter anderem in Kenia angebaut. Seine Blätter werden in mehreren afrikanischen Ländern als Rauschmittel gekaut. Die Pflanze enthalte Cathinon, das in Deutschland unter das Betäubungsmittelgesetz falle, heißt es in der Mitteilung des Zolls weiter. Es wirke ähnlich wie Amphetamine und habe gesundheitlich bedenkliche Nebenwirkungen.

Gegen den 44-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Vorfall ereignete sich laut Zoll bereits im November. (ech)