Rund 160 Einsatzkräfte sind bei der Razzia im Einsatz. (Friso Gentsch / dpa)

Wegen des Verdachts der Schwarzarbeit läuft seit den frühen Morgenstunden eine Großrazzia im Land Bremen sowie in zwei weiteren Bundesländern. Wie das Hauptzollamt Bremen am Vormittag mitteilte, werden 13 Wohn- und Geschäftsgebäude in Bremen, Bremerhaven, Hamburg, Cloppenburg sowie im Geestland durchsucht. Beschuldigt werden fünf Personen aus dem Gerüstbaugewerbe in Bremerhaven, wo laut Hauptzollamt auch der Schwerpunkt der Razzia ist. Insgesamt sind 160 Einsatzkräfte der Hauptzollämter Bremen, Oldenburg, Hamburg, Kiel und Hannover sowie Spezialeinsatzkräfte und Kräfte der Polizei Bremen an den Durchsuchungen beteiligt. (sei)