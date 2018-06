Erneut hat der Zoll in Bremerhaven eine große Menge Kokain sichergestellt. Wie das Zollfahndungsamt Hamburg mitteilte, wurden bereits Ende April im Hafen von Bremerhaven 117 Kilogramm Kokain sichergestellt. Die Drogen aus Brasilien waren in einem Container zwischen Transportfässern und Paletten deponiert, die laut Papieren Gummigranulat enthalten sollten. Die Täter hatten auch bereits die Taschen zum Abtransport in die Container gesteckt. Das Kokain hatte nach Angaben des Zolls einen Marktwert von 20 Millionen Euro. "Die Bekämpfung des Kokainschmuggels über die deutschen Seehäfen hat weiter hohe Priorität für den Zoll. Auch in diesem Jahr setzt sich der Trend der Großsicherstellungen fort", erlärte Stephan Meyn, Pressesprecher des Zollfahndungsamtes Hamburg.

Bereits im Vorjahr war dem Zoll ein großer Schlag gegen den Drogenschmuggel gelungen. Im September entdeckten die Beamten 1,1 Tonnen Kokain, die in Rigipsplatten versteckt waren. Insgesamt wurden im Jahr 2017 alleine 1,3 Tonnen Kokain sichergestellt. (sei)