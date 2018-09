Symbolbild: Am Dienstag finden bundesweit Mindestlohn-Kontrollen statt. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Im Rahmen einer bundesweiten Aktion haben Zollbeamte auch in Niedersachsen und Bremen am Dienstagmorgen damit begonnen, Betriebe auf Mindestlohn-Betrug und Schwarzarbeit zu kontrollieren. Das teilten die Hauptzollämter in Bremen, Hannover und Osnabrück mit. Details zu der zum ersten Mal bundesweit stattfindenden Aktion wollten die Behörden nicht nennen. In Deutschland sind während der zweitägigen Kontrollen rund 6000 Fahnder im Einsatz.

Immer wieder stehen Branchen wie Bau-, Fleisch-, Reinigungs- und Gastgewerbe im Verdacht, dass einzelne Unternehmer den gesetzlichen Mindestlohn von 8,84 Euro pro Stunde nicht zahlen. Zudem sollen die Kontrollen beim Aufdecken von Schwarzarbeit helfen.

Bundesweit betrug im ersten Halbjahr 2018 der Schaden, den Arbeitgeber mit illegaler Beschäftigung sowie entsprechend vermiedenen Steuern und Abgaben anrichteten, mehr als 400 Millionen Euro. (dpa)