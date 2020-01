Zwei Festnahmen

Zoll stellt 13 Kilogramm Kokain in Bremerhaven sicher

Jan-Felix Jasch

Polizei und Zoll stellten in einer gemeinsamen Aktion 13 Kilogramm Kokain in Bremerhaven sicher. Die Drogen sind offenbar mit einem Autotransporter aus Südamerika in die Seestadt gelangt.