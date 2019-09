Das Containerterminal an der längsten Stromkaje Europas in Bremerhaven (Symbolbild). (INGO WAGNER)

Der Zoll hat 50 Kilogramm Kokain in Bremerhaven sichergestellt. Die Drogen waren in einem Kühlcontainer aus Südamerika angebracht, teilte die Polizei mit. Sie waren in einem leicht zugänglichen Bereich des Containers versteckt worden. In Europa hätte das Rauschgift von den Schmugglern in einem unbeobachteten Moment schnell wieder herausgeholt werden können. Das Kokain wurde bereits Anfang September entdeckt, aus ermittlungstaktischen Gründen informierte die Polizei erst jetzt über den Fund.

Laut Polizei sei das Rauschgift bei einer auf Schmuggel ausgerichteten Kontrolle entdeckt worden. Die als Rip-Off bekannte Schmuggelmethode werde häufig verwendet, erklärte Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamtes Bremen. „Der Zoll ist auf diese Schmuggelmethode jedoch vorbereitet. Infrage kommende Container aus Südamerika werden gezielt kontrolliert. Wir werden dabei auch immer wieder fündig“, so Tödter weiter.

2018 hatte das Hauptzollamt Bremen insgesamt über 400 Kilogramm Kokain sichergestellt. Das nun beschlagnahmte Rauschgift hat einen geschätzten Straßenverkaufswert von rund 4,5 Millionen Euro. Das zuständige Zollfahndungsamt Hamburg hat die Ermittlungen aufgenommen.