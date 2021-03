Der Zoo am Meer in Bremerhaven darf geöffnet bleiben. (Bernd Ohlthaver)

Der Zoo am Meer bleibt auf. Auch für die Museen und Galerien der Stadt gilt: Sie dürfen geöffnet sein. Erlaubt bleibt außerdem das Terminshopping im Einzelhandel. Das hat der Magistrat der Stadt Bremerhaven einstimmig beschlossen, obwohl der Inzidenzwert in der Stadt seit Freitag über 100 liegt. Eigentlich, so hatte es die Bund-Länder-Konferenz mit Kanzlerin Angela Merkel vor zwei Wochen entschieden, sollen beim Überschreiten der 100er Marke an drei aufeinanderfolgenden Tagen Lockerungen zurückgenommen werden.

Tatsächlich nimmt Bremerhaven einige Lockerungen zurück, vor allem im privaten Bereich, nicht aber die Möglichkeit, nach vorheriger Anmeldung Museen oder den Zoo zu besuchen sowie in den Geschäften einzukaufen. Warum der Magistrat so entschieden hat, erklärt Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) so: „Da diese Möglichkeiten erst seit dem 13. März bestehen und dort die notwendigen Hygieneregeln genau eingehalten und kontrolliert werden, können sie aufgrund des Ansteckungszeitsraums nicht im Zusammenhang mit dem steigenden Infektionsgeschehen stehen."

Am vergangenen Freitag hatte der Inzidenzwert in Bremerhaven die 100 überschritten und steigt seitdem kontinuierlich an. Am Dienstag lag der Wert bei 135,6. Deshalb hat der Magistrat Folgendes beschlossen:

- Beschränkung der Möglichkeit zu privaten Zusammenkünften auf den eigenen Haushalt und eine weitere Person

- Ausübung von Sport nur als Individualsport und nur allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand (Ausnahme: Gruppensport für Kinder)

- Reduzierung der maximalen Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen von 100 auf 20 Personen (dies gilt auch für Gottesdienste und Trauerfeiern)

- Ausweitung der Tragepflicht einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung im Bereich Hauptbahnhof und Innenstadt sowie in der Hafenstraße, Grashoffstraße und Georgstraße

- Tragepflicht einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung in Fahrzeugen für Mitfahrende (ausgenommen: Personen des eigenen Hausstandes)

Die Möglichkeit, Sport mit Gruppen von bis zu 20 Kindern in einem Alter bis zu 14 Jahren und mit höchstens zwei Trainerinnen und Trainern im Freien auszuüben, bleibt bestehen. „Der Magistrat bittet alle Bürgerinnen und Bürger, sich weiterhin an die Vorgaben zu halten“, sagt Grantz, „sollte das Infektionsgeschehen weiter zunehmen, kann eine Ausgangssperre für das gesamte Stadtgebiet nicht ausgeschlossen werden.“ Alle Einschränkungen gelten ab Donnerstag und zunächst bis zum 26. März einschließlich.