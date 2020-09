Vor rund 75 Jahren erschien der WESER-KURIER nur zweimal wöchentlich. Verleger Hans Hackmack wollte mehr. In der Reportage 1946 sagte, er wünsche sich eine täglich erscheinende Zeitung. (Karl Edmund Schmidt)

Wie das Gebäude des WESER-KURIER vor knapp 75 Jahren aussah, ist heute nur noch schwer vorstellbar. Inmitten eines Trümmerfeldes, in der Nähe des Weser-Ufers und zwischen der zerstörten Weser- und Kaiserbrücke, sind Teile eines großen Häuserkomplexes stehen geblieben. An einer Außenseite steht in großen, gelben Buchstaben WESER-KURIER geschrieben. So beschreibt der Radio-Bremen-Reporter zu Beginn seiner Audio-Reportage, wie das Verlagsgebäude aussah.

Aber nicht nur optisch hat sich der WESER-KURIER verändert, er hörte sich auch anders an. Denn zu dieser Zeit befanden sich Druckmaschinen und Redaktion unter einem Dach - die Zeitung wurde dort gedruckt, wo sie geschrieben wurde. Auch die Sorgen und Wünsche der Redakteure und des Verlegers hörten sich anders an, als sie es heutzutage tun. So wünschte sich etwa Verleger Hans Hackmack eine Zeitung, die jeden Tag erscheint. Heute kaum vorstellbar: Aufgrund von Papierknappheit konnte der WESER-KURIER nämlich zuerst nur zweimal wöchentlich gedruckt werden.

