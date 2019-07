"Nicht geeignet für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren." Ein Hinweisschild warnt vor den brutalen Bilder des Kunstwerks. (Koch)

Die Bremer Stadtmusikanten feiern 200. Geburtstag und die Hochschule für Künste feiert mit. „Destination unknown – Wo wollen wir hin?“ heißt eine Ausstellung, die derzeit in der Unteren Rathaushalle zu sehen ist. Teilweise harter Tobak, den die Studierenden da präsentieren. „Zu hart“, kritisiert einer der Besucher. Zumindest für Kinder und Jugendliche.

Was er meint, ist die Videosequenz „Brutaler Gewaltausbruch mit Todesfolge“. Sie gehört zu dem Kunstwerk „It‘s time für Utopia“. Der Künstlerin geht es darum, was Gut und Böse für unsere Gesellschaft bedeuten. „Welche Konsequenzen sind wir bereit zu tragen für eine bessere Welt?“, fragt sie. Und zeigt neben Bildern der amerikanischen Massenmörder Ted Bundy und Jeffery Dahmer auch Aufnahmen einer Überwachungskamera, auf denen zu sehen ist, wie drei junge Männer einen Mann umbringen. Zunächst schlagen sie ihrem Opfer mehrfach gegen den Kopf, dann sticht einer aus dem Trio mit einem Messer auf den am Boden Liegenden ein.

„Das ist künstlerisch sicher alles begründbar“, sagt ein Besucher, der namentlich nicht genannt werden möchte. Und er fände die Ausstellung an sich auch wirklich gut, betont der Mann. „Die hat wirklich was zu sagen.“ Andererseits habe er aber beobachtet, wie Eltern angesichts der brutalen Bilder erschrocken versuchten, ihre Kinder von den Bildern wegzudrehen. Oder wie ein etwa elfjähriges Mädchen ganz alleine vor dem Kunstwerk gestanden und wie gebannt auf die Aufnahmen gestarrt habe. In diesem Fall habe er eingegriffen und das Mädchen zu seinen Eltern gebracht. „Die waren noch draußen. Ihre Tochter war schon vorgelaufen.“

Bei aller grundsätzlichen Wertschätzung für die Ausstellung – sie passe einfach nicht in den Kontext des Stadtmusikantengeburtstags, findet der Besucher. Schon gar nicht im öffentlichen Raum. „Das erwarten Eltern gewiss nicht, wenn sie mit ihren Kindern in die Untere Rathaushalle gehen. Das ist doch traumatisierend für Kinder und Jugendliche.“

Der Mann hat sich mit seiner Kritik an Otto Hagedorn von der Pressestelle der Hochschule für Künste gewandt. Und der hat umgehend reagiert: „Wir haben das diskutiert, auch mit der Künstlerin“, berichtet Hagedorn. Immerhin gehe es hierbei schon auch um Fragen von Zensur und künstlerischer Freiheit. „Aber natürlich nicht auf Kosten traumatisierter Kinder oder Jugendlicher.“ Es gebe keinerlei verhärtete Fronten, sagt Hagedorn nach Rücksprache mit der Künstlerin. „Wir sind da absolut kompromissbereit.“

Was in einem ersten Schritt bedeutete, dass seit Freitagmittag neben dem Kunstwerk zwei Warnhinweise angebracht wurden: „Der folgende Film zeigt kriminelle Handlungen und enthält brutale und aggressive Inhalte. Nicht geeignet für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren.“ „Die Schilder waren eine Idee der Künstlerin“, berichtet Hagedorn. Sie folge dem Beispiel von Warnhinweisen bei Ausstellungen in den Hamburger Deichtorhallen.

Damit sei die Gefahr für Kinder und Jugendliche, die ohne Eltern in der Unteren Rathaushalle unterwegs seien, aber natürlich noch nicht gebannt. Deshalb habe sich die Künstlerin dazu bereit erklärt, diese Sequenz eventuell aus ihrem Film herauszuschneiden. Dies sei allerdings nicht vor Montag möglich.