Die Abkürzung bleibt für den Partygänger nicht ohne Folgen. (Symbolbild) (dpa)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Polizisten bei Bremerhaven einen Mann aufgegriffen, der zu Fuß die A27 überqueren wollte. Sie setzten ihn in ihren Streifenwagen und brachten ihn in Sicherheit, hieß es in einer Polizeimittelung am Montagmorgen.

Der 53-Jährige gab an, dass er zuvor auf einer Feier in Spaden gewesen war und den kürzesten Weg nach Hause nehmen wollte - und der führte nun mal über die Autobahn. Zeugen entdeckten ihn, als er sich auf Höhe einer Baustelle kurz vor der Abfahrt ins Bremerhavener Zentrum befand. Sie verständigten etwa um 3.30 Uhr die Polizei. Die Abkürzung bleibt für den Partygänger nicht ohne Folgen: Gegen den 53-Jährigen wurde ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet.