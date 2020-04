Unser Autor Philipp Jaklin erzählt in seinem "Corona-Tagebuch" davon, wie seine Familie den Alltag in Zeiten der Pandemie-Krise zu meistern versucht. (WESER-KURIER)

Schulen und Kitas sind geschlossen, Eltern ins Homeoffice verbannt – über den Härtetest des Pandemie-Alltags in der Großfamilie mit vier Kindern (6, 10, 13 und 15 Jahre).

Es gibt Radiosender, die über Ostern einen sogenannten „Hitmarathon“ veranstalten. Bei uns ist für die Feiertage ein Räuber-Hotzenplotz-Marathon anberaumt. Quasi als Vorlese-Challenge. Es handelt sich um eine kleine Familientradition: Immer kurz vor der Einschulung kommt dieses unverzichtbare Kinderbuch zum Vortrag, im nötigen feierlichen Unernst wohlgemerkt. Und natürlich alle drei Bände. Räuber Hotzenplotz gehört aus meiner Sicht zur absoluten Grundversorgung. Wenn Sie Ihrem Kind oder Enkelkind nur ein einziges Buch vorlesen, bitte dieses.

Es passt auch ziemlich gut zu Ostern. Einen gewissen Auferstehungsaspekt meine ich herauslesen können. Zur Erinnerung: Nach allerlei Verwicklungen rund um Kasperl, Seppel, Großmutter, Wachtmeister Dimpfelmoser, Petrosilius Zwackelmann, Frau Schlotterbeck und Wasti, nach heim­tückischen Kaffeemühlen-Diebstählen und Lösegeld-Erpressungen, beschließt Hotzenplotz ehrlich geläutert den Neuanfang als rechtschaffener Bürger. Und wir haben keinen Grund zur Annahme, dass ihm dieser Abschied von seiner kriminellen Vergangenheit nicht nachhaltig gelingen sollte.

Ehe die Vorlese-Challenge beginnen kann, sind nur noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Unter anderem die ­Aufräum-Challenge, die war bislang noch nicht mehrheitsfähig in der Familie. Und auch der gemeinsame Putzmarathon, zugegebenermaßen eine der weniger glamourösen Herausforderungen, lässt weiter auf sich warten. Aber das ist das Praktische an Ostern: Es kommt, sind wir auch noch so unzureichend darauf vorbereitet.

