In der Region gab es am Vatertag viele Unfälle unter Alkoholeinfluss. (dpa)

Die freien Tage um Christi Himmelfahrt nutzen viele, um mit reichlich Alkohol um die Häuser zu siehen. Besonders gefährlich wird es, wenn die Alkoholisierten sich dann noch ins Auto setzten oder Fahrrad fahren. Unsere Redaktion erreichten bis zum Nachmittag zahlreiche Meldungen mit Unfällen unter Alkoholeinfluss. Eine Übersicht.

Bremen

Ein 46 Jahre alter Mann ist mit seinem Fahrrad in der Straße am Dobben gestürzt und verletzte sich dabei schwer. Zeugen zufolge war der alkoholisierte Mann (1,6 Promille) schon vorher starke Schlangenlinien gefahren, als er gegen 19 Uhr unvermittelt hinfiel und mit dem Kopf auf die Fahrbahn schlug. Die Straße Am Dobben zwischen Humboldtstraße und Dobbenweg musste etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Zwei Opelfahrer krachten in der Nacht zu Freitag nahe der Kreuzung Georg-Bitter-Straße/Hamburger Straße ineinander. Laut Polizei überfuhr ein stark alkoholisierter 29-Jähriger eine rote Ampel und kollidierte mit dem Auto eines 26-Jährigen. Beide Männer erlitten bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille bei dem 29-Jährigen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Mehr zum Thema Bei Schlägerei in Ganderkesee Polizisten mit Flaschen beworfen In einer Gaststätte in Ganderkesee hat es am Donnerstagabend eine Schlägerei mit mehreren ... mehr »

Rotenburg

Die Polizei in Rotenburg hat am Donnerstagabend einen alkoholisierten Fahrradfahrer gestoppt. Der 43-jährige Mann aus Sottrum war gegen 21 Uhr auf der B75 in Höhe Lerchenkrug unterwegs. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Auf der Polizeiwache musste der Radler eine Blutprobe abgeben; ein Verfahren wurde eingeleitet.

Bruchhausen-Vilsen

Passanten haben am Vatertag einem sichtlich alkoholisierten Mann den Autoschlüssel abgenommen. Der 48-Jährige war zuvor im Straßenverkehr aufgefallen, weil er mit seinem Auto starke Schlangenlinien fuhr, eine Verkehrsinsel touchierte und beim Abbiegen auf ein Verkehrsschild zusteuert. Als der Mann vor dem Schild zu stehen kam, konnte er von zwei jungen Männern davon überzeugt werden, die Autoschlüssel abzugeben. Die Polizei stellten bei dem 48-Jährigen Fahrer einen Atemalkoholwert von 2,07 Promille fest. Dem Mann wurde für das Verfahren Blut abgenommen, sein Führerschein eingezogen.

Mehr zum Thema Sicher unterwegs zum Karneval Welche Strafen betrunkenen Radlern drohen In der Karnevalszeit wird gern mal das ein oder andere Glas zu viel getrunken. Unter ... mehr »

Landkreis Osterholz

Die Polizei Osterholz hat gleich zwei alkoholisierte Autofahrer in der Nacht zu Freitag gestoppt.

Zunächst verlor ein 58-Jähriger Mann auf der Wesermünder Straße bei Hambergen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Der Mann bliebt unverletzt, doch die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme einen Promillewert von 1,8 fest. Außerdem hatte er keinen Führerschein.

Gegen vier Uhr morgens wollten die Polizisten einen anderen Autofahrer in Hambergen für eine Verkehrskontrolle stoppen. Anstatt anzuhalten, gab der Fahrer jedoch Gas. Weit kam der 55-jährige jedoch nicht: Er prallte an der Straße Auf der Litt gegen eine Mauer. Er blieb unverletzt, sein Mercedes konnte jedoch nicht mehr fahren und wurde abgeschleppt. Die Beamten stellten einen Alkoholwert von 2,2 Promille bei dem Fahrer fest. Beide Unfallfahrer müssen mit einem Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Delmenhorst

Eine traditionelle Vatertags-Veranstaltung in Hoykenkamp ist am Donnerstagabend völlig ausgeartet. Laut Polzei kam es gegen 18 Uhr zu mehreren Körperverletzungsdelikten. Vor Ort herrschte eine hoch aggressive Stimmung, die sich im Laufe der Zeit immer weiter aufheizte. Als die Beamten eintrafen, gingen die meist jungen Männer unter anderem mit Flaschen gegen sie vor. Die ebenfalls vor Ort eingesetzten Rettungskräfte wurden in ihrer Arbeit verhindert. Nur durch ein konsequentes Einschreiten der Polizeibeamten unter dem Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken, konnte die Lage vor Ort beruhigt werden. Es wurden mehrere Strafanzeigen wegen Landfriedensbruch, Widerstand, Körperverletzung und Sachbeschädigung gestellt.

Landkreis Verden

In Verdem ist es an Vatertag zu zahlreichen Gewaltdelikten unter den Feierenden gekommen. Die Beamten leiteten zwar weniger Strafanzeigen als in den Vorjahren ein, sie mussten aber immer noch zu diversen Vorfällen ausrücken. Oft kam es laut Polizei zu Körperverletzungen, Bedrohungen und Beleidigungen, insbesondere am Festplatzgelände "Himmelfahrt in Daverden". Dort schlug etwa ein 19-jähriger Mann mit der Faust auf einen Gleichaltrigen ein. Ein 34-jähriger Mann schlug zudem einem 20-Jährigen ins Gesicht. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden. Ein alkoholisierter 25-jähriger Mann wurde von unbekannten Männern verprügelt. Die Polizei befragte das Opfer, woraufhin der Mann aggressiv wurde und einen Platzverweis erhielt.