Was war‘s denn nun? Der Versuch, ein wichtiges Thema wieder auf die Agenda zu heben? Eine Schmierenkomödie? Plumpes Wahlkampfgetöse? Eines war die Debatte um das Polizeigesetz auf jeden Fall – zu wenig.

Von der CDU, weil sie sich damit begnügt hat, die Regierungskoalition vorzuführen, statt inhaltlich solide Arbeit vorzulegen.

Von Rot-grün, weil man sich letztlich lieber auf das Geplänkel mit der CDU eingelassen hat, statt endlich etwas konkret dazu zu sagen, wie es denn nun weitergehen soll mit den Plänen zur Stärkung der Polizei. Dieses Thema bis Mai 2019 auszusitzen, kann doch wohl nicht ernsthaft der Plan sein.

Und auch von den selbst ernannten Hütern der Bürgerrechte. Ein klein wenig mehr Einsicht in die geänderten Anforderungen bei der Bekämpfung von Kriminalität dürfte es denn schon sein.

So blieb es denn in der Bürgerschaft beim verbalen Schlagabtausch. Und dem Gefühl, dass es in Bremen wieder einmal bei einem wichtigen Thema nicht vorangeht. Wem das bei der Wahl im kommenden Jahr nützen wird, liegt auf der Hand. Und vermutlich nicht zu wenig.