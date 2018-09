In Bremen gibt es zu viele große und zu wenig kleine Wohnungen. (Karsten Klama)

In Bremen und Niedersachsen gibt es zu wenig kleine und zu viele große Wohnungen. Das geht aus einer Donnerstag veröffentlichen Studie des Kommunalverbandes Bremen/Niedersachsen hervor. Neben Bremen wurden 24 weitere Kommunen für die Erhebung untersucht.

Die Verfasser der Studie gehen davon aus, dass bis 2030 22.000 zusätzliche Wohnungen für Ein- und Zwei-Personen-Haushalte benötigt werden. Der größte Teil davon entfielen auf Seniorenhaushalte, da bis 2030 rund ein Viertel der Bevölkerung in den untersuchten Kommunen über 65 Jahre alt sein werde. Die Anzahl der größeren Haushalte - also mit mehr als drei Personen - wird um mehr als 6000 zurückgehen.

Die Schlussfolgerung der Autoren: Es werden mehr kleine barrierefrei Wohnungen benötigt, wohingegen die Nachfrage nach Häusern und großen Wohnungen sinken wird. Durch weitere Bauvorhaben werde eine Lücke zwischen Angebot und Nachfrage in der Region entstehen.

Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass es zu wenig bezahlbare Wohnungen gibt. Bezahlbar bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine Wohnungsmiete weniger als 30 Prozent des Einkommens entspricht. Der Bestand der Sozialwohnungen in Bremen liege nur bei zwei Prozent. Im Vergleich: In Hannover liegt die Rate bei über fünf Prozent. Die meisten dieser Wohnungen befinden sich in Delmenhorst und in Bremen - allerdings nur in wenigen Stadtteilen. Die Verfasser folgern: Es gibt nicht nur zu wenig bezahlbaren Wohnraum in der Region - dieser Bestand ist auch noch ungleich verteilt. (jfj)