Die Personalsituation an Bremer und Bremerhavener Grundschulen ist weiterhin angespannt. Das geht aus einer Senatsantwort auf eine Große Anfrage der FDP-Fraktion hervor. Demnach waren an Bremer Grundschulen am 1. Februar insgesamt knapp zehn Stellen unbesetzt, was laut Bericht aber durch zeitlich befristete Lehrkräfte aufgefangen werden soll. Wesentlich schlechter sieht es in Bremerhaven aus: Dort waren 17,5 Stellen unbesetzt, knapp zwei davon für Lehrkräfte für den Inklusionsunterricht, sechs hingegen waren für Förder- und Hilfskräfte. Wie viele Grundschulklassen durch den Lehrkräftemangel keine Klassenleitung haben, ist nach Senatsangaben nicht bekannt.

Das Bildungsressort hofft laut dem Bericht, jegliche Engpässe mit der Erhöhung der Referendariatsplätze nach und nach abzubauen. Zudem wurden zum 1. Februar bereits zum zweiten Mal 15 Stellen für den berufsbegleitenden Seiteneinstieg ausgeschrieben.