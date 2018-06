Für die Löscharbeiten musste die Feuerwehr die Bahnstrecke zwischen Bremen und Bremerhaven absperren (Symbolbild). (Björn Hake)

Die Bahnstrecke zwischen Bremen und Bremerhaven ist aufgrund von Löscharbeiten in Bokel, Gemeinde Beverstedt, am Donnerstagmittag gesperrt gewesen. In der Nähe der Gleise hatte ein Zweifamilienhaus voll gebrannt. Für die Löscharbeiten der Feuerwehr musste die Bahnstrecke abgesperrt werden. Laut dem Einsatzleiter ist der Einsatz jedoch inzwischen beendet und die Züge sollen vereinzelt wieder fahren - allerdings im Schritttempo.

Das Haus ist nicht mehr bewohnbar - verletzt wurde aber niemand. Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt. 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. (hee)

++ Dieser Artikel wurde um 12.35 Uhr aktualisiert ++