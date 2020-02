Ab 11 Uhr soll die Sperrung vollständig aufghoben sein. (Carmen Jaspersen/dpa)

Ausläufer des Orkantiefs "Victoria" haben den Bahnverkehr im Bremer Norden gestört. Am Montagmorgen verkehren bis voraussichtlich 11 Uhr die Züge der Linie zwischen Bremen-Burg und Bremen-Vegsack nicht in gewohnter Taktung.

Die Nordwestbahn informiert, dass derzeit kein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden könne.

Verspätungen zwischen Bremen und Hamburg

Zwischen Bremen und Hamburg fahren die Züge des Metronoms. Aufgrund des Wetters kommt es auf der Strecke jedoch in beiden Richtungen zu Verspätungen.

Bereits am Sonntag führte das Sturmtief in Niedersachsen zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen und Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Wegen Sturmschäden sperrte die Deutsche Bahn am Abend mehrere Strecken. So mussten die Züge zwischen Hamburg und Berlin über Stendal umgeleitet werden, wie die Bahn mitteilte.

Der Halt an den Bahnhöfen Wittenberge, Ludwigslust und Büchen entfiel. Es kam zu Verspätungen von etwa 60 Minuten. Zwischen Hamburg und Münster wurden die Züge über Hannover umgeleitet, der Halt an den Bahnhöfen Bremen, Osnabrück und Münster entfiel. Die Bahn konnte die unterbrochenen Zugverbindungen in der Nacht wiederherstellen.

Kollision auf der A29 bei Oldenburg

Auf der A29 sind bei Oldenburg fünf Autos mit einem auf die Fahrbahn gestürzten Baum kollidiert. Ein weiterer Wagen prallte bei einem Ausweichversuch in die Leitplanke, wie die Polizei mitteilte. Auf der Autobahn 28 bei Westerstede prallte ein Streifenwagen gegen einen umgestürzten Baum.

Im Landkreis Nienburg (Weser) stürzte am Abend bei Hoya ein Baum auf ein fahrendes Auto. Auch der Wagen einer 23-Jährigen wurde beschädigt, sie konnte den auf der Straße liegenden Ästen nicht mehr rechtzeitig ausweichen, hieß es von der Polizei. In Edewecht (Landkreis Ammerland) traf ein Baum einen vorbeifahrenden Kleintransporter.

In ganz Niedersachsen meldeten die Polizeidirektionen zahlreiche umgestürzte Bäume - verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen aber niemand. Der Feuerwehrverband des Landkreises Aurich schrieb in der Nacht: „Victoria zeigt sich gnädig gegenüber Feuerwehren.“

Sturmflutgefahr an der Nordseeküste

Für die Nordseeküste und die Elbe besteht bis Montagvormittag die Gefahr einer Sturmflut. Das teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mit. Das Hochwasser an der ostfriesischen Küste und im Wesergebiet werde am Morgen und am Vormittag 1 bis 1,5 Meter über dem mittleren Hochwasser liegen. (var/dpa/lni)

++ Dieser Artikel wurde um 10.09 Uhr aktualisiert. ++