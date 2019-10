Auch in Bremen geht es während der Rushhour verkehrstechnisch langsam voran. (Frank Thomas Koch)

Autofahrer sind in Bremen im Schnitt schneller unterwegs als in anderen Großstädten. Das hat eine gemeinsame Studie der Bundesvereinigung Logistik (BVL) in Kooperation mit Here Technologies ergeben. Demnach zählt die Hansestadt zusammen mit Dresden zu den Spitzenreitern. In Bremen fließt der Verkehr demnach im Schnitt mit 42 Kilometern pro Stunde, in Dresden sind es 41 Kilometer pro Stunde.

Zum Vergleich: In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf sind die Autos im Tagesdurchschnitt auf den Hauptverkehrsadern mit 35,6 Kilometern pro Stunde unterwegs. Auch in Köln, Stuttgart, Frankfurt oder Hamburg sind es den Angaben zufolge im Schnitt nicht mehr als 38 Kilometer pro Stunde.

58 Milliarden Verkehrsdatenpunkte ausgewertet

Der Studie der BVL, die ihren Hauptsitz an der Schlachte in Bremen hat, liegen vier Fragen zugrunde: Wie schnell fließt der Straßenverkehr in deutschen Städten? Welche Städte sind schnell und welche besonders langsam? Wie verändert sich der Verkehrsfluss im Tagesverlauf? Und was können Städte und Logistiker tun, damit in der Stadt alle besser ans Ziel kommen? Dafür haben die Studienautoren die Daten von 58 Milliarden Verkehrsdatenpunkten von Autos und Lkw analysiert. Denn die Navigationssysteme vieler deutscher Automobilhersteller sind mit dem Dienstleister Here verbunden.

Mehr zum Thema Umweltressort legt Zahlen vor Bremen hält Luft-Grenzwerte ein Feinstaub, Ozon und Stickstoffdioxid: Die Belastung der Bremer Luft liegt unterhalb der durch die ... mehr »

In der sogenannten Rushhour am Nachmittag gibt es laut Studie keine wirklich positiven Beispiele: Es scheine sich in ganz Deutschland ein Tempo von 30 Kilometern pro Stunde etabliert zu haben, teilte die BVL mit. In Berlin und Frankfurt bewegt sich der Verkehr in solchen Stoßzeiten demnach teilweise sogar nur mit 17 Kilometern pro Stunde.

Zusätzlich hat die BVL nach eigenen Angaben 400 Logistik-Experten aus ihrem Netzwerk nach ihren Einschätzungen und Bewertungen befragt. Laut Studie beurteilen auch sie die sogenannte logistische Erreichbarkeit von Bremen, Dresden oder Leipzig besser als die von Stuttgart oder Köln. Als größte Problemfelder machten sie unter anderem die Verkehrsleitung aus, also Ampelschaltungen und Geschwindigkeitsregelungen.