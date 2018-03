Wissenschaftlerin Gesine Bär ist aus Berlin zur Bremer Armutskonferenz angereist. (ASH)

Jedes dritte Kind wächst in Bremen in Armut auf oder ist davon bedroht. In armen Stadtteilen sterben Männer sechs bis acht Jahre früher als in reichen, bei Frauen sind es fünf Jahre. Woran liegt das aus Ihrer Sicht vor allem?

Gesine Bär: Eine gesunde Kommune ist mehr als eine durchimpfte Kommune, die die Bewegung ihrer Bewohnerinnen und Bewohner fördert. Die soziale Lage hat großen Einfluss auf die Gesundheit, das zeigt die Berichterstattung in Bund, Ländern und Gemeinden. Wer vermutet, dass ein geringerer Bildungsabschluss dazu beiträgt, dass Menschen sich weniger um ihre Gesundheit kümmern, liegt falsch.

Viele Forschungsergebnisse zeigen, dass die meisten Leute sehr gut erkennen, was für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden gut ist. Man sollte die Betroffenen nicht noch selbst für ihre Lage verantwortlich machen. Es hat sich gezeigt, dass es zum Beispiel sein kann, dass Gesundheitsangebote nicht angenommen werden, weil diejenigen, die sie besonders gebrauchen könnten, auf vielfache Weise belastet sind. Zuerst muss man für Entlastung sorgen, damit sie zum Beispiel Sportangebote überhaupt wahrnehmen können.

Wie könnten denn Menschen in benachteiligten Stadtteilen entlastet werden?

Oft fließen Fördergelder in Gesundheitsprojekte, die an der Oberfläche ansetzen. Da gibt es Projekte in benachteiligten Stadtteilen, die übergewichtige Frauen zum Abnehmen motivieren wollen. Und dann stellt sich heraus, dass viele der Frauen, die man erreichen will, Gewalt erlebt haben. Dort müsste man eigentlich genauer hinsehen und bei diesen Gewalterlebnissen ansetzen.

Gerade eine ungesunde Ernährung oder auch Rauchen können Formen sein, wie traumatische Erlebnisse und Stress bewältigt werden. Ein anderes Beispiel: Einer Alleinerziehenden, die gerade erfahren hat, dass zwei ihrer Kinder eine Entwicklungsverzögerung haben, brauche ich nicht zu sagen, sie soll doch jetzt bitte aufhören zu rauchen. Da muss man an ganz anderer Stelle ansetzen und zum Beispiel durch einen Ausbau der Kinderbetreuung mit integrierter Förderung für Entlastung sorgen.

Also plädieren Sie dafür, im Zweifel nicht das dritte Sportangebot für Mütter in einem Randviertel aus dem Boden zu stampfen, sondern arme Stadtteile in Bereichen zu stärken, die auf den ersten Blick gar nicht direkt mit Gesundheitsförderung zu tun haben?

Ja, die beste Gesundheitspolitik ist oft eine gute Sozial-, Bildungs- und Jugendpolitik. Für gesundheitliche Probleme gibt es viele Ursachen, die oft zusammen hängen. Die Bewohner haben oft weniger Erholungsmöglichkeiten, zum Teil gibt es vor Ort weniger Sportangebote. Auch Stadtteilbibliotheken können zur Gesundheit beitragen, weil ich mich dort darüber informieren kann, was ich brauche, und Schüler bei beengter Wohnsituation einen guten Arbeitsplatz finden. Sinnvoll sein können auch therapeutische Teams an Schulen. Sie können dazu beitragen, dass Eltern, deren Kinder eine Entwicklungsverzögerung haben, sich nicht erst einen Facharzttermin holen und auf einen Therapieplatz warten müssen, sondern direkt an der Schule kompetente Ansprechpartner haben – am besten bevor sich Auffälligkeiten verfestigen.

Jetzt soll in Bremen ein neues Programm anlaufen, das Gesundheitsfachkräfte an zwölf Schulen bringt. Sie sollen sich zunächst um Themen wie Ernährung, Bewegung und Stressbewältigung kümmern, aber auch Kinderärzte entlasten. Was halten Sie davon?

Wenn dort vor allem mit dem erhobenen Zeigefinger gearbeitet wird, im Sinne von: „Iss besser! Beweg Dich mehr! Entspann Dich mehr!“, dann wäre ein solches Programm meiner Meinung nach verzichtbar. Aber wenn es gelingt, dass Gesundheitsfachkräfte an Schulen zu Vertrauenspersonen werden, denen Kinder auch von ihren Sorgen erzählen können, dann wäre das sehr sinnvoll. Wichtig wäre, dass dort auch Themen wie psychische Gesundheit oder Sucht und ihre Ursachen aufgegriffen werden.

Haus- und Kinderärzte sind in Bremen offenbar sehr ungleich verteilt auf die Stadtteile. Zuletzt wurde kritisiert, dass in Gröpelingen auf 6000 Kinder nur drei Kinderärzte kommen. Auch in Bremen-Nord fehlen Kinder- und Fachärzte. In Stadtteilen wie Schwachhausen gibt es dagegen viele Mediziner. Wie bewerten Sie das?

Das ist schon ein großes Problem, bei dem man steuernd über die verantwortlichen Gremien eingreifen sollte. Das könnte zum Beispiel möglicherweise geschehen, indem die Stadt Bremen bei der Ermittlung des Ärzte-Bedarfs nicht weiter als ein einziger Planbezirk gilt, sondern in mehrere kleine Einheiten aufgeteilt wird. Es bräuchte auch Anreize, damit sich mehr Ärzte in benachteiligten Quartieren niederlassen.

Können Sie ein Beispiel nennen, wo Kommunen ansetzen können, damit ihre Angebote zur Gesundheitsförderung auch ankommen?

Es geht nicht darum, dass Städte nur mehr und mehr Angebote zu Ernährung, Bewegung und Stressbewältigung auf die Beine stellen. Sondern es geht oft darum, Ausgrenzung und Stigmatisierung bei der Nutzung der bestehenden Angebote zu vermeiden. Ein Beispiel aus Berlin und Brandenburg: Wir haben ein Projekt wissenschaftlich begleitet, bei dem Eltern von Kita-Kindern gefragt wurden, was sie brauchen.

Dabei wurde sehr deutlich, dass mehr Zeit von den Erzieherinnen zur Verfügung stehen müsste, damit zum Beispiel die Kernerzieherin auch noch von Eltern gesprochen werden kann, die morgens früh ihr Kind abliefern und erst am späteren Nachmittag wieder abholen können. Den Erziehern fehlte zudem Zeit, um Themen in Ruhe mit den Eltern zu besprechen. Das lässt sich mit den derzeitigen Personalschlüsseln nicht realisieren.

Was erhoffen Sie sich von der Armutskonferenz in Bremen?

Ich hoffe, dass es wirklich eine Art Aufbruch gibt, dass wir gemeinsame Ziele und Strategien erarbeiten. Vielleicht kann ein Bündnis geschmiedet werden, ein Bündnis für gesundes Aufwachsen und Leben in Bremen. Das ist bereits in der Diskussion.

Das Gespräch führte Sara Sundermann.

Zur Person:

Gesine Bär ist Soziologin und promovierte Gesundheitswissenschaftlerin. Sie beschäftigt sich seit 15 Jahren mit kommunaler Gesundheitsförderung. Seit 2015 forscht und lehrt sie an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. An diesem Dienstag ist sie eine der Gastrednerinnen bei der 3. Bremer Armutskonferenz, die den Schwerpunkt auf Gesundheit setzt.