Auf der Strecke der Nordwestbahn zwischen Bremen und Bremerhaven sowie Bremen und Wilhelmshaven kommt es zu Ausfällen und Verspätungen. (CARMEN JASPERSEN/dpa)

Auf der Linie RS2 der Nordwestbahn (NWB) zwischen Bremen und Bremerhaven sowie zwischen Bremen und Wilhelmshaven kommt es seit diesem Montag zu Zugausfällen und Verspätungen. Zwischen Bremen-Burg und Lübberstedt müssen Passagiere von Montag bis in Sonnabend in den späten Abendstunden auf einen Schienenersatzverkehr ausweichen. Das teilte die NWB auf ihrer Homepage mit.

Einige Züge zwischen Bremen-Burg und Oldenbüttel entfallen demnach. Der Grund dafür sind Bauarbeiten der DB Netz AG, die noch bis zum 8. Februar andauern. Das geht aus der NWB-Übersicht hervor.

Von den Ausfällen sind auch DB-Regio-Bahnen betroffen. Am Sonnabend und am Sonntag fallen RE-Züge zwischen Bremerhaven und Bremen, sowie von und nach Hannover aus. Passagiere müssen auch hier in Ersatzbusse umsteigen.

Die veränderten Fahrpläne gibt es unter www.nordwestbahn.de.