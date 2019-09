Ein aufgetauchtes Hochspannungskabel auf dem Gelände des Horner Bades sorgt für Ärger. (Jürgen Theiner)

Noch immer ist völlig unklar, wie es mit dem Horner Bad weiter gehen soll. Die Bitte um Bericht der CDU-Fraktion blieb vom Sportressort bislang unbeantwortet. So wollte Stefan Quaß, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Horn-Lehe wissen, inwieweit ein Bericht des WESER-KURIER zutreffend sei, demzufolge der Schwimmbadneubau voraussichtlich um etwa zehn Meter nördlich versetzt werden muss und der Liegebereich um etwa 600 Quadratmeter schrumpfen soll. Der Grund: der Fund eines Hochspannungskabels auf dem Gelände.

Seitens der Sportsenatorin wird darauf verwiesen, dass sie der Deputation für Sport im Anschluss an die Beratung im Haushalts- und Finanzausschuss berichten werde. Allerdings hat das Sportamt inzwischen in einem Schreiben betont, dass der Fund des Hochspannungskabels und die sich daraus ergebende Verlegung des Neubaus bereits auf einer Beiratssitzung im August 2018 thematisiert worden sei. Merkwürdig sei es jedoch, so sagte Stefan Quaß, dass sich niemand aus dem Beirat mehr daran erinnern könnte.