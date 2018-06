Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) (Frank Thomas Koch)

Wie soll das Land Bremen im Jahr 2035 aussehen? Was muss dafür heute geplant und angeschoben werden, damit die Zielvorstellungen Realität werden? Seit September 2017 erarbeiten Repräsentanten des öffentlichen Lebens, externe Sachverständige und Vertreter von Senat und Verwaltung im Rahmen der sogenannten Zukunftskommission entsprechende Vorschläge. Erste Ergebnisse werden nun im Rahmen mehrerer Informationsveranstaltungen präsentiert und zur Diskussion gestellt. Eines der diskutierten Themen sind die Quartiere im Land Bremen, also das unmittelbare Lebensumfeld, in dem sich die Menschen im Alltag begegnen. Vor welchen Herausforderungen stehen die Quartiere? Welche Lösungsansätze gibt es und wie werden diese Fragen im Rahmen des Zukunftsprozesses diskutiert? Über diese Fragen diskutiert ein hochkarätiges Podium am Sonntag, 17. Juni, 2018, von 11 bis 13 Uhr im Bürgerhaus Hemelingen (Godehardstraße 4). Mit dabei sind Bürgermeister Carsten Sieling (SPD), Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne), Wissenschafts- und Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD), Heidrun Gitter (Präsidentin der Ärztekammer), Polizeipräsident Lutz Müller, Thomas Schwarzer (Arbeitnehmerkammer) und

Barbara Lison, die Direktorin der Stadtbibliothek. Interessierte Bürger sind herzlich zum Mitdiskutieren eingeladen. Der Eintritt ist frei.