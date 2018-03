Selbst bei den anspruchsvolleren Disziplinen wie Street/Freestyle und Speed-Skating fängtman immer sehr klein an. (dpa)

Für den Stressabbau eignet sich Inlineskating hervorragend, davon ist Jochen Lippert fest überzeugt. „Es ist eine natürliche Bewegung, von einem Fuß auf den anderen. Es ist sehr gut zum Abschalten“, sagt der 48-Jährige. Lippert trainiert die Erwachsenengruppe beim Turnverein Lilienthal, ist aber eigentlich Informatiker von Beruf. Es gebe viele in der Inline-Szene, die wie er aus technischen Jobs kommen.

Der Grund: Inlineskating sei eine Sportart, die auch allein trainiert werden könne, mit hoher zeitlicher Flexibilität und großem Entspannungsfaktor. „Für viele in unserer Branche ist das der perfekte Ausgleich.“ Beim Skaten würden viele sofort an Jugendliche denken, die auf der Rampe Akrobatik üben. Das sei jedoch nur ein Bruchteil der Realität, betont Lippert.

Man könne auch ganz entspannt Langstrecken fahren. Solange man eine gute Beweglichkeit habe, sei es nicht zu spät, um anzufangen. Auch Freestyle-Slalom sei nicht ausschließlich Heranwachsenden vorbehalten. „Es sind ganz normale Leute, die das machen – keine Bodenturner.“ Freestyle-Slalom, auf deutsch Freistil-Slalom, bedeutet, dass die Skater einen Parcours mit Hindernissen so elegant und kreativ wie möglich überwinden. Meistens handelt es sich dabei um Kegel, die im regelmäßigen Abstand auf einer Linie platziert sind.

Genau das üben auch die Teilnehmer in Lipperts Kurs. Während er mit dem Meterband die Kegel im 80-Zentimeter-Abstand auf einer Linie positioniert, legen zwei junge Frauen schwarze Knieschützer an. „Ich bin als Kind immer wieder geskatet, fahre aber erst seit zwei Jahren wieder regelmäßig“, sagt die 21-jährige Charleen Boldt.

„Mir gefällt, dass es so schnell ist und man damit so viele verschiedene Sachen machen kann.“ Zum Beispiel Inline-Hockey spielen oder Frisbee-Fangen auf Skatern. Boldt und ihre Kurskommilitonin demonstrieren, was damit gemeint ist. Lippert holt eine kleine Scheibe aus Stoff und wirft sie den Teilnehmern zu. Die Herausforderung besteht darin, in Bewegung korrekt zu werfen und beim Fangen nicht das Gleichgewicht zu verlieren.

Selbst erfahrenen Skatern gelingt das nicht immer. Nach ein paar gewagten Würfen und lautem Gelächter steigt die Gruppe auf Inline-Hockey um. An beiden Seiten stehen Tore. Die Spieler halten lange Hockeyschläger aus Kunststoff in der Hand, der Ablauf ist ähnlich wie beim Eishockey. Es geht darum, den Ball mit den Schlägern ins Tor zu bekommen.

"Als Einsteiger sollte man am besten in einer Halle trainieren"

Am elegantesten sieht es jedoch beim Slalom aus. Lippert und Boldt probieren eine Figur zu zweit aus. Dabei überwinden sie mit Kreuzschritten die Hindernisse und wechseln dann gleichzeitig die Fahrtrichtung. Man könne beim Slalom mehrere Figuren und Schritte üben, sagt Lippert. „Die Tricks setzen sich aus vielen kleinen Dingen zusammen, es geht ums Drehen und darum, gleichzeitig die Balance zu halten.“

Jochen Lippert zeigt, was es heißt, Freestyle-Slalom zu fahren: Dabei wird ein Hindernisparcours möglichst kreativ überwunden. (Kuhaupt)

Der Kurs dauert eineinhalb Stunden und wird in der Schoofmoorhalle in Lilienthal veranstaltet. In Bremen sei es sehr schwer, einen Ort zu finden, sagt der Trainer. „Obwohl viele Hallen nicht genutzt werden und leer bleiben“, fügt er hinzu. „Gerade als Einsteiger sollte man am besten in einer Halle trainieren“, rät er. „Vor allem dann, wenn man noch nicht die Kontrolle hat.“

Wichtig sei vor allem auch, vernünftige Inlineskater zu kaufen. „Sie müssen nicht superteuer sein, aber es sollte eben auch nicht das Modell für 20 Euro aus dem Supermarkt sein“, betont der Trainer. Wenn der Fuß nicht richtig unterstützt werde, kippe man leichter nach hinten. „Sie müssen fest am Fuß sitzen.“ Lippert übt seit etwa elf Jahren regelmäßig und hat bereits an mehreren Wettbewerben teilgenommen, in Deutschland sowie im Ausland.

„Vor allem beim Freestyle-Slalom trifft man in Deutschland bei den Wettbewerben oft auf dieselben Leute“, sagt er. Die Disziplin sei hierzulande noch nicht so verbreitet wie in anderen europäischen Ländern. In der Hansestadt gebe es rund zehn Sportler, die das trainierten. „In Frankreich, Spanien oder Italien werden die Wettkämpfe in den Sportvereinen richtig organisiert. In Deutschland muss man alles selbst machen“, sagt Lippert.

Er wünscht sich, dass mehr Menschen diese Sportart für sich entdecken. „Viele denken, das sei zu gefährlich. Ist es aber nicht.“ Selbst bei den anspruchsvolleren Disziplinen wie Street/Freestyle und Speed-Skating fange man immer sehr klein an. Beim Freestyle werden Parcours bewältigt. Dies beinhaltet oft das Überspringen von Hindernissen oder das Über-die-Bordkante-Laufen.

Beim Speed-Skating geht es hingegen um Fahrgeschwindigkeit. Beide Disziplinen sind jedoch etwas für Fahrer, die schon Erfahrung mit den Skatern und eine sehr gute Beweglichkeit haben – im Gegensatz zum klassischen Inlinelaufen. Lippert ist jedenfalls überzeugt: „Normales Inlineskaten ist einfach ein sehr gutes Mittel zum Entspannen. Ich wünschte, ich hätte das früher erkannt.“