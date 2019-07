Dirk Lübkemann steht mittlerweile wieder voll im Leben, kann arbeiten, Sport machen und den Sommer genießen. (Christina Kuhaupt)

Am 12. November 2018 um 17.40 Uhr rauchte Dirk Lübkemann seine letzte Zigarette, doch das wusste er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wie an jedem Montag begann auch an diesem Tag um 18 Uhr sein Sportkurs. Er zog sich um und begann mit dem Training: Kraftübungen, Ausdauer, Stretching. Danach duschte er und zog sich wieder an.

Ein halbes Jahr später ist Lübkemann Nichtraucher. „Während des Anziehens habe ich schon gemerkt, diese Brustschmerzen. Brustschmerzen bis in die Fingerspitzen. Nicht einfach nur so ein Kribbeln, wie eingeschlafene Hände, sondern Schmerzen“, erinnert er sich. „Ein unfassbarer Schmerz ist das, und den werden Sie nicht los. Andere Schmerzen wird man wieder los. Diese Schmerzen werden Sie nicht los. Die werden immer schlimmer.“

Lübkemann wusste in diesem Moment, dass etwas nicht stimmte. Er sagte zu seiner Trainerin, sie solle seine Frau informieren, die noch in der Umkleide war. Die erkannte die Zeichen und veranlasste, dass sofort ein Rettungswagen gerufen wurde. Als wenige Minuten später die Sanitäter vom Deutschen Roten Kreuz an der Sporthalle des SV Grambke-Oslebshausen ankamen, war Lübkemann nur noch kurz ansprechbar. Dann sackte er weg. Herzschlag und Atmung setzten aus. In diesem Moment war er faktisch tot.

Dirk Lübkemann ist heute 51 Jahre alt, groß, ein sportlicher Typ mit kurzen grauen Haaren, Schnurr- und spitzem Kinnbart. Gut gelaunt erzählt er von dem Tag, an dem er fast gestorben wäre. „Die Schmerzen von der Herzkompression, die habe ich sechs Wochen später immer noch im Brustkorb gehabt“, sagt er. Doch die Reanimation durch die Sanitäter und den Notarzt, der kurze Zeit später eintraf, haben ihm wohl das Leben gerettet. Denn Lübkemann hatte einen Herzinfarkt. Nach der Herzdruckmassage gaben ihm die Rettungskräfte Medikamente und schickten mit dem Defibrillator starke Stromstöße durch seinen Körper, bis die Eigenatmung wieder einsetzte. Lübkemann näherte sich wieder der Oberfläche, er hörte Stimmen um sich herum.

„Nehmen Sie den jetzt mit“, fragte eine Frau. Dann eine Männerstimme: „Ich glaube, Sie erkennen den Ernst der Situation nicht.“ Im Notarztwagen wurde Lübkemann zum Krankenhaus Links der Weser gefahren. „Ich habe die Herren vom Rettungsdienst ziemlich vollgequatscht, weil mir die Fahrt zu hektisch und zu ruppig war“, erzählt der 51-Jährige. „Boah, muss der so jagen“, habe er sich bei den Sanitätern beschwert. „Ja, ich glaube das ist besser so, wir haben’s ein bisschen eilig“, sei deren Antwort gewesen, sagt Lübkemann und lacht.

Alles mitbekommen

Lübkemann hat überlebt, und das liegt vermutlich auch an der Verbesserung medizinischer Prozesse in den vergangenen Jahrzehnten. Nach Zahlen der Deutschen Herzstiftung starben 1990 über 85 000 Menschen in Deutschland an einem Herzinfarkt. 2015 waren es noch knapp 50 000. Lübkemann arbeitet als Strukturplaner bei der Deutschen Telekom und kennt sich mit Abläufen aus. „Wenn man aus einer Prozesswelt kommt, dann ist das im Krankenhaus echt irre. Was da passiert, das ist so eine enge Verzahnung, das ist sagenhaft“, sagt er.

Im Krankenhaus angekommen, wurde sofort ein Herzkatheter gelegt und mit der Endoskopie begonnen. Währenddessen sei er bei Bewusstsein gewesen, erzählt Lübkemann. Auch die Konzentration der Ärzte habe er mitbekommen. „Das hat mich unmittelbar danach so fasziniert, dieses Höchstmaß. Die operieren am offenen Herzen, bei vollem Bewusstsein. Obwohl ich die Ärztinnen auch noch zugetextet habe“, sagt er. Ob er Vertrauen gehabt habe? „Total! Und natürlich keine Wahl“, lacht Lübkemann.

Nach der erfolgreichen Operation musste er noch acht Tage in der Klinik verbringen. „Es piept hier und pfeift da“, beschreibt er den Aufenthalt inmitten der Krankenhaustechnik. Schon nach vier Tagen konnte er aufstehen und ein Stück gehen. „Jetzt ziehst du dich an, und jetzt gehst du raus“, sagte sich Lübkemann. Doch er musste auch schnell feststellen, dass er noch nicht wieder vollständig im Besitz seiner alten Kräfte war. „Heidewitzka“, sagt er. „Deine Pumpe ist nicht mehr die gleiche. Die ist jetzt noch gerade so eine kleine Wasserpistole“, habe er gedacht.

Nach dem Krankenhausaufenthalt folgte eine Reha am Timmendorfer Strand. Ein Vierteljahr später war Lübkemann vollständig wieder hergestellt. Und wollte sich bei seinen Rettern bedanken. „Was mich so unwahrscheinlich dankbar stimmt: Da sind vier Leute, zwei Rettungssanitäter, der Mann von der Feuerwehr, der den Wagen gefahren hat, und der Notarzt. Die sich auf die Sekunde auf mich gestürzt haben und genau wussten, was sie taten und das zu 100 Prozent so gemacht haben, wie sie es machen müssen.“

Über die Leitstelle der Feuerwehr suchte er den Kontakt. „Ich bin so erzogen: Wenn man etwas bekommen hat, sagt man danke. Die haben mir das Leben geschenkt, ich kann zumindest danke sagen.“ Schließlich fand man einen Termin und traf sich zu Kaffee und Kuchen. „Das war ein tolles Gefühl“, sagt Lübkemann. Für die Sanitäter sei Dankbarkeit nicht selbstverständlich, manchmal würden sie sogar angepöbelt, erzählten sie ihm.

Glück im Unglück

„Da bricht für mich immer eine Welt zusammen“, sagt Lübkemann. Der 51-Jährige hatte bei seinem Herzinfarkt Glück im Unglück, denn das Krankenhaus Links der Weser ist auf Herzerkrankungen spezialisiert und hat ein eigenes Infarktzentrum. Gleichzeitig konnte die Sterberate bei Infarkten in den vergangenen Jahren nicht mehr signifikant gesenkt werden.

„Wir scheinen hier ein Plateau erreicht zu haben. Wir müssen daher neue alternative Therapieansätze entwickeln, um die Sterberate bei Herzinfarkt noch weiter senken zu können“, schrieb der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK), Hugo Albert Katus, Anfang des Jahres in einer Mitteilung zum Herzbericht 2018.

Dirk Lübkemann steht mittlerweile wieder voll im Leben, kann arbeiten, Sport machen und den Sommer genießen. Mit dem Rauchen hat er aufgehört, und noch etwas hat sich geändert: „Ich denke über viele Sachen nicht mehr nach, dass man das so und so machen müsste, sondern mache viele Sachen einfach intuitiv. Da habe ich viel weniger Stress“, sagt Lübkemann.