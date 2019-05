Bis Ende des Jahres darf die Uni noch den Titel "Exzellenz" tragen. (Christina Kuhaupt)

Nur noch bis Ende dieses Jahres darf die Uni Bremen den Titel „Exzellenz“ tragen, danach ist vorerst Schluss. Beim Wettbewerb um die neuen Exzellenzcluster schied die Hochschule im September 2017 aus und verlor damit wichtige Fördergelder. Nur das Meeresforschungszentrum Marum konnte sich diese Gelder weiterhin sichern. Inzwischen ist der Schock überwunden, Politiker aller Bürgerschaftsfraktionen sagten der Uni im Sommer 2018 ihre Unterstützung zu. Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) ist zuversichtlich, dass die Uni bei der nächsten Auswahlrunde in sechs Jahren erfolgreich abschließen wird.

Die Rückkehr zum Exzellenzstatus ist auch im Wissenschaftsplan 2025 verankert, mit dem der Senat im Februar auch mehr Studienplätze in Bremen und Bremerhaven, mehr Geld für Hochschulen und Wissenschaft, mehr Arbeitsplätze in Lehre und Forschung und mehr Frauen in Professuren vom Senat beschloss. Eine Entscheidung über die Medizinerausbildung in Bremen ist damit allerdings noch nicht gefallen: Momentan wird der Aufbau einer Universitätsmedizin für den klinischen Teil der Ausbildung geprüft. Ein Konzept des Wissenschaftsressorts, einen Medizinstudiengang an der privaten Jacobs University zu prüfen, hatte zuvor für hitzige Debatten gesorgt.