Der Senat stellt ungefähr zwei Millionen Euro mehr für den Neu- und Umbau des Horner Bades zur Verfügung. (PETRA STUBBE)

Der Senat stellt ungefähr zwei Millionen Euro mehr für den Neu- und Umbau des Horner Bades zur Verfügung. Dem wurde am Dienstag in der Sportdeputation zugestimmt. Notwendige Änderungen an der Bauplanung sowie die Vorsorge für mögliche Kostensteigerungen haben dazu geführt. Zuletzt waren 25,39 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt worden, mit seinem Beschluss vom 29. Januar hat der Senat diesen Betrag auf 27,37 Millionen aufgestockt.

Allein ein Drittel (614 000 Euro) macht eine Reserve für Unvorhergesehenes aus, die das Finanzressort nach Prüfung der Unterlagen empfiehlt. Angesichts nach wie vor steigender Baukosten könnten weitere 653 000 Euro notwendig werden, weil sich der Baubeginn um mehrere Monate auf das Frühjahr 2019 verzögert, erklärt Bernd Schneider, Pressesprecher bei der Senatorin für Soziales, Frauen, Jugend, Integration und Sport. Weitere Forderungen der Feuerwehr zum Brandschutz summieren sich nach eigenen Angaben auf 295 000 Euro. Die geänderte Verkehrserschließung über die Spittaler Straße, der Baumschutz auf dem Freibadgelände sowie Veränderungen an technischen Anlagen schlagen mit etwa 400 000 Euro zu Buche.

„Niemand ist glücklich, wenn ihm gesagt wird, dass er voraussichtlich mehr Geld brauchen wird als er ursprünglich veranschlagt hat", sagt Jan Fries, Staatsrat bei der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport sowie Aufsichtsratsvorsitzender der Bremer Bäder GmbH. Er gehe aber davon aus, dass damit auch "unangenehme Überraschungen" geschultert werden könnten.