Ob Fahrradmodellquartier oder andere förderungsfähige Projekte: Rot-Grün will mehr Geld vom Bund und der EU eintreiben. (Walter Gerbracht)

Das Ressort für Bau, Umwelt und Verkehr hat ein neues interregionales EU-Programm für Bremen erschlossen. Es nennt sich Art-Forum für die Nordsee-Region, wobei Art für Automated Road Transport steht, also für autonomes Fahren, erläutert Michael Glotz-Richter. Er ist Referent für nachhaltige Mobilität beim zuständigen Senator. Das Projekt wird von Bremen geleitet. Es beginnt im März und erstreckt sich bis 2022. Das Projektvolumen umfasst 4,3 Millionen Euro, zur Hälfte wird es von der EU gefördert. Eingebunden sind neben Deutschland mit Bremen unter anderen auch Dänemark (Aalborg), die Niederlande (Groningen) und Schweden (Göteborg). Vor allem gehe es darum, die Folgen des autonomen Fahrens für die kommunale Verkehrsentwicklung zu ergründen.

Rot-Grün plant eine neue Strategie, um Bremen an derlei Projekten zu beteiligen und Fördermittel einzuwerben. Gerade ein Haushaltsnotlageland wie Bremen könne jeden zusätzlichen Euro brauchen, sagt Ralph Saxe, verkehrspolitischer Sprecher der grünen Bürgerschaftsfraktion. Er hat einen rot-grünen Antrag angeregt, der in der Bürgerschaft beschlossen worden ist: „Es gibt gute Beispiele für die erfolgreiche Beteiligung an Bundesprogrammen.“ Dazu zählten die Fahrrad-Modellquartiere Alte Neustadt und Ellener Hof mit 90-prozentiger Bundesförderung. „Eine systematische Fördermittelstrategie des Senats wäre geeignet, mehr Fördermittel nach Bremen zu holen“, so Saxe weiter. Andere Länder wie Dänemark gingen weitaus professioneller mit der Akquise um; teilweise gebe es eigene Abteilungen, die sich darauf spezialisiert hätten. Der Senat soll nun zügig tätig werden, so Saxe.

Fördergelder sind vorhanden: Die Funke-Mediengruppe zitierte im September den Präsidenten des Europäischen Rechnungshofs, Klaus-Heiner Lehne: „Die Summe der nicht abgerufenen Mittel für EU-Förderprogramme ist auf den Rekordstand von 270 Milliarden Euro gestiegen." Damit sei sie doppelt so hoch wie ein EU-Haushalt.

Mittlerer zweistelliger Millionen-Euro-Betrag eingeworben

Michael Glotz-Richter ist ein Profi auf dem Feld der Fördermittelakquise. Seit mehr als 20 Jahren, sagt er, bemühe er sich darum, dass Bremen an Förderprojekten auf Bundes- und EU-Ebene beteiligt werde. In seinem Zuständigkeitsbereich sei im Laufe der Jahre ein mittlerer zweistelliger Millionen-Euro-Betrag eingeworben worden, sagt Glotz-Richter. Bremen sei seit den 1990er-Jahren alleine im Verkehrs- und Umweltbereich beispielsweise an Projekten wie Zeus (Fahren mit Erdgas), Moses (Stärkung umweltschonender Mobilität) oder Eliptic (Elektor-Kleinbusse) beteiligt oder beteiligt gewesen.

"Wir haben gemeinsam mit der BSAG den ersten Hybridbus getestet, wir haben die ersten stickoxidreduzierten Busse beschafft. Elektrobusse und Mobilpunkte konnten wir so auf die Schiene bringen. Alles das hat dazu beigetragen, dass Bremen nicht über Diesel-Fahrverbote nachdenken muss. Im Vergleich zu anderen Städten sind wir da deutlich besser aufgestellt. Bundes- und EU-Förderprojekte tragen ihren Teil dazu bei.” Auch aktuelle Projekte wie Green-Charge (Elektromobilität), Sunrise (neue Mobilitätslösungen auf Quartiersebene), Parking gets smart (innovatives Parkraummanagement) oder Stars (Carsharing) seien in Bremen ohne finanzielle Förderung kaum möglich.

Im Antrag, den SPD und Grüne kürzlich verabschiedeten, heißt es ebenfalls: „Eingeworbene Fördermittel eröffnen Bremen und Bremerhaven Spielräume für Projekte, die im normalen Haushalt schwerlich zu finanzieren wären. Das Land Bremen profitiert bereits in nahezu allen Politikfeldern von ergänzenden Mitteln aus Brüssel. Nicht selten sind es vor allem die eingeworbenen ,Drittmittel‘, die innovative Projekte erst möglich machen oder finanziell absichern.“

In den 1990er-Jahren sei es leichter gewesen, EU-Fördermittel zu akquirieren, stellt Glotz-Richter fest. Inzwischen sei die Konkurrenz um die Gelder gewachsen, viele Städte und Regionen seien besser vernetzt und wetteiferten um innovative Projekte. Mit langjähriger Erfahrung kenne man jedoch "die Vorlieben der EU-Kommission und des Bundesverkehrsministeriums” bei der Auswahl der Projekte und wisse, die entsprechende Rhetorik zu bedienen.

Zudem habe er sich ein internationales Netzwerk aufgebaut. Das sei von Bedeutung, da die EU weniger Städte oder Länder wie Bremen fördere als Verbünde aus verschiedenen Kommunen, Regionen, Staaten und Institutionen. Dazu könnten Forschungseinrichtungen gehören oder Unternehmen wie die BSAG. „Man muss wissen, was läuft und wer wo was macht.“ In das Projekt Green-Charge sind neben dem Verkehrs- und Umweltressort 15 weitere Partner in sechs Nationen eingebunden. Bremen gehört neben Oslo und Barcelona zu den Pilotstädten.

Der Präsident des Europäischen Rechnungshofs, sagte im Interview mit der Funke-Mediengruppe weiter: Manchen Staaten fehlten die geeigneten Projekte, um Mittel abzurufen. Andere, wie beispielsweise Italien, seien nicht in der Lage, Fördergelder zu nutzen, weil die Mitfinanzierung durch den Eigenanteil fehle. Sieht es in Bremen grundsätzlich viel besser aus, was die Co-Finanzierung betrifft? „Bislang haben wir das Geld immer zusammenbekommen“, sagt Michael Glotz-Richter.

„Mehrfaches an Mitteln für sinnvolle Projekte“

Nach Saxes Vorstellungen muss ein eigener Topf für die sogenannte Komplementärfinanzierung gebildet werden. „Notwendig ist eine Haushaltsstelle, um die zumeist nötigen Eigenmitteln und Planungskosten sowie Personalkapazitäten und zielgerichtete Fortbildung zu realisieren“, sagt Ralph Saxe. „Das wäre aber eine Chance und gut investiertes Geld, weil es ein Mehrfaches an Mitteln für sinnvolle Projekte gibt.“

Besteht nicht die Gefahr, sich an Projekten zu beteiligen, nur um in den Genuss von Fördermitteln zu kommen? Michael Glotz-Richter hält das für unwahrscheinlich, das Einbinden der Fachebene garantiere „Bodenhaftung“. Und Saxe betont: „Es ist immer sorgfältig abzuwägen, ob eine Beteiligung an Programmen und Wettbewerben im bremischen Interesse liegt, weil der Eigenanteil aus dem Bremer Haushalt stammt.“